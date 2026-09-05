Entró en vigencia la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años: los detalles

Los adolescentes privados de libertad permanecerán en establecimientos adecuados, con personal capacitado y separados de los adultos. La ley protege la identidad de los imputados y prohíbe publicar nombres, fotos o domicilios. Las víctimas, en tanto, tendrán participación activa en el proceso y acceso a la información de la causa. Además, el Código Civil y Comercial regirá la responsabilidad civil de los padres por los ilícitos de sus hijos.