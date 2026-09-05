Una nena de 13 años fue obligada a casarse y tres integrantes de una familia fueron condenados por trata
La Justicia determinó que fue víctima de explotación sexual, laboral y doméstica. Tres integrantes de la familia que la recibió fueron condenados a 10 años de prisión.
Una adolescente de apenas 13 años fue obligada a casarse con un joven de 20 y posteriormente sometida a distintas formas de explotación. Por el caso, la Justicia condenó a tres integrantes de una familia a 10 años de prisión por el delito de trata de personas.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra Isabel Cristo, Alberto Cristo y su hijo Franco, quienes habían sido encontrados responsables de captar, trasladar y explotar a la menor. Además, quedó firme una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima.
La entrega de la adolescente y el matrimonio
El caso comenzó entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén. La adolescente, que tenía 13 años, fue entregada a la familia Cristo para concretar una unión con Franco Cristo, quien tenía 20 años. Según se pudo establecer durante la investigación, los padres de la menor recibieron 825.000 pesos en concepto de dote matrimonial.
Luego de la unión, la adolescente fue trasladada hacia Santa Fe, donde comenzó a convivir con Franco y sus padres. La Justicia determinó que detrás de aquel matrimonio existía una situación de trata de personas con fines de explotación, debido al sometimiento al que fue expuesta la menor.
Explotación sexual, laboral y doméstica
Durante el tiempo que permaneció junto a la familia, la adolescente fue obligada a realizar tareas domésticas y actividades laborales, entre ellas la venta ambulante. De acuerdo con lo acreditado en el expediente, debía entregar el dinero que obtenía y se encontraba sometida a un sistema de control y violencia. La joven también sufrió agresiones físicas y psicológicas, además de otros episodios de violencia.
La investigación estableció además que fue sometida sexualmente dentro de aquella unión. Como consecuencia, atravesó un embarazo que terminó en un aborto espontáneo y posteriormente tuvo un hijo mientras todavía era menor de edad.
El intento de traslado que permitió rescatarla
La situación quedó expuesta nuevamente en abril de 2025, cuando la familia intentó trasladar a la adolescente desde San Juan hacia Santa Fe. El episodio ocurrió en Caucete. Un testigo advirtió lo que estaba sucediendo y llamó al 911.
La intervención policial permitió evitar que la joven fuera trasladada nuevamente y posibilitó su rescate. A partir de ese momento, la investigación federal avanzó sobre los hechos ocurridos desde que la adolescente había sido entregada cuando tenía 13 años.
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