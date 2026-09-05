Una nena de 13 años fue obligada a casarse y tres integrantes de una familia fueron condenados por trata

La investigación estableció además que fue sometida sexualmente dentro de aquella unión. Como consecuencia, atravesó un embarazo que terminó en un aborto espontáneo y posteriormente tuvo un hijo mientras todavía era menor de edad.

El intento de traslado que permitió rescatarla

La situación quedó expuesta nuevamente en abril de 2025, cuando la familia intentó trasladar a la adolescente desde San Juan hacia Santa Fe. El episodio ocurrió en Caucete. Un testigo advirtió lo que estaba sucediendo y llamó al 911.

La intervención policial permitió evitar que la joven fuera trasladada nuevamente y posibilitó su rescate. A partir de ese momento, la investigación federal avanzó sobre los hechos ocurridos desde que la adolescente había sido entregada cuando tenía 13 años.