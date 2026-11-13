Persiste la caída Microsoft a nivel global e impacta en las operaciones de empresas, estados y usuarios
La caída registrada el jueves sigue afectando a distintas herramientas de Microsoft 365 como SharePoint, Copilot, OneDrive y Defender XDR.
La multinacional Microsoft registra una interrupción de sus servicios que afecta desde el jueves y persiste hoy todavía a usuarios particulares, empresas y algunas operaciones gubernamentales en distintas partes del mundo. La falla -que comenzó este y persiste todavía hoy- impide el acceso al servicio de mails Outlook y también alcanzó a otras herramientas de la compañía, como Teams, SharePoint y Copilot.
En la última actualización de servicio, publicada este viernes por la mañana, Microsoft informó que detectó un “progreso de recuperación alentador” en sus servicios de correo electrónico. A través de un comunicado publicado en X, la compañía señaló que “el rendimiento de la entrega de correo electrónico está mejorando en una parte cada vez mayor de la infraestructura de Microsoft 365 afectada”. Sin embargo, advirtió que el servicio todavía puede presentar interrupciones puntuales para algunos usuarios.
"Nos estamos enfocando en la recuperación de los entornos afectados restantes, al mismo tiempo que priorizamos la reducción de la cola de correos y el backlog. La ventana de tiempo de espera extendida de 48 horas para correos electrónicos sigue vigente para ayudar a proteger los mensajes retrasados mientras la entrega se pone al día", detallaron desde el gigante tecnológico.
La empresa mantiene así las medidas de recuperación sobre los entornos que todavía presentan dificultades y trabaja para reducir la acumulación de mensajes pendientes de entrega. Mientras tanto, continúa vigente la ventana de espera extendida de 48 horas para proteger los correos electrónicos demorados hasta que el servicio normalice su funcionamiento.
El escenario muestra una mejora en los resultados de las tareas de recuperación, dado que inicialmente la empresa comunicó que las medidas implementadas para solucionar la falla y mejorar el funcionamiento de sus plataformas no estaban dando los resultados previstos.
La empresa también indicó que comenzó a extender esas medidas a las distintas regiones afectadas, aunque advirtió que el proceso de recuperación todavía se encuentra en marcha.
Es que el alcance de la interrupción que comenzó este jueves y continúa este viernes, es global. La empresa había señalado que "el problema podría afectar la conectividad al servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región". Además, explicó que varios servidores dejaron de funcionar de manera inesperada, lo que generó una sobrecarga en el resto de la infraestructura.
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