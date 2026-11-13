Persiste la caída Microsoft a nivel global e impacta en las operaciones de empresas, estados y usuarios

La empresa también indicó que comenzó a extender esas medidas a las distintas regiones afectadas, aunque advirtió que el proceso de recuperación todavía se encuentra en marcha.

Es que el alcance de la interrupción que comenzó este jueves y continúa este viernes, es global. La empresa había señalado que "el problema podría afectar la conectividad al servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región". Además, explicó que varios servidores dejaron de funcionar de manera inesperada, lo que generó una sobrecarga en el resto de la infraestructura.