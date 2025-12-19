Sorpresa en San Clemente por la aparición de un zifio

Durante varias horas, los especialistas intentaron reintroducirlo en el mar y evitar que regresara a la costa. Sin embargo, el animal presentaba natación circular y retornos sistemáticos a la playa, un comportamiento que suele observarse en cetáceos con cuadros graves cuando quedan varados.

El zifio es un cetáceo de mar abierto, por lo que vive lejos de las costas y pasa la mayor parte de su vida en aguas profundas, donde hacen inmersiones extremas para alimentarse, más que nada de calamares y peces. Su comportamiento es muy esquivo: están poco tiempo en la superficie y, por eso, es muy difícil de estudiarlos en su hábitat natural.

Los varamientos de zifios en la costa argentina son extremadamente raros. El médico veterinario de la fundación, Juan Pablo Loureiro, indicó que desde la creación de la institución en 1987 solo registraron cuatro casos de zifios varados.

"El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios", explicó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

zifio cetaceo san clamente

Las tareas se extendieron hasta casi las 21, cuando la falta de luz natural obligó a suspender el operativo. Para ese momento, el zifio se había alejado mar adentro y el equipo se retiró de la zona.

A la mañana siguiente, durante una recorrida de monitoreo, el animal fue hallado sin vida cerca del mismo punto donde había sido asistido. “Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior. Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad”, señaló Rodríguez Heredia.

¿Qué se sabe sobre los zifios?

El cuerpo fue trasladado al Centro de Rescate para la realización de una necropsia. Las muestras se enviaron a distintos laboratorios de la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y los resultados preliminares indicaron un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal como posibles causas principales de la muerte.

Según explicó el veterinario Juan Pablo Loureiro, los varamientos de zifios vivos en la Argentina son eventos excepcionales y se registran con mayor frecuencia en el sur del país, con apenas cuatro casos documentados desde 1987 por la propia fundación.

El zifio pertenece a la familia Ziphiidae y habita habitualmente en mar abierto, donde alcanza profundidades extremas para alimentarse de calamares y peces. Se trata de una especie poco estudiada, ya que pasa poco tiempo en la superficie y vive lejos de la costa, lo que vuelve a estos episodios especialmente valiosos para la ciencia.

A nivel global se reconocen más de 20 especies de zifios, muchas con rasgos externos muy similares, por lo que la identificación precisa no puede realizarse únicamente a partir de la observación en campo.