El calendario completo de feriados para disfrutar en octubre
El Gobierno oficializó los feriados de octubre de 2025 y ya se sabe cuándo se podrá disfrutar del próximo fin de semana largo.
Según la Resolución 139/2025, publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial, se decidió trasladar el feriado del 12 de octubre al viernes 10, con el objetivo de impulsar el turismo interno y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional.
El Gobierno de Javier Milei confirmó el calendario de feriados 2025, incluyendo un fin de semana largo en octubre para aprovechar tres días consecutivos de descanso. La normativa establece que los días feriados que coincidan con sábado o domingo podrán reubicarse, beneficiando tanto a los trabajadores como al turismo local. Con este ajuste, los argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo en octubre de 2025.
Feriados de octubre 2025
El Gobierno de Javier Milei confirmó que, según la nueva normativa, el feriado del 12 de octubre se trasladará al viernes 10, generando un fin de semana largo que se sumará al sábado y domingo.
El viernes 10 será un feriado nacional en conmemoración del Día de la Raza, que originalmente se celebra el 12 de octubre. Esta fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a las costas de la isla Guanahaní en 1492, momento que marcó el inicio del contacto entre Europa y América y transformó la historia de ambos continentes.
La jornada del viernes 10 tendrá la misma validez legal que cualquier otro feriado, al reemplazar al domingo 12, y será de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. La Ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, establece que los feriados nacionales se rigen por las mismas normas que el descanso dominical, lo que significa que quienes trabajen ese día tendrán derecho a cobrar el doble de su salario diario habitual.
El calendario completo de lo que queda del 2025
Feriados inamovibles
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Domingo 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
