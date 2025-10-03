El calendario completo de feriados para disfrutar en octubre

La jornada del viernes 10 tendrá la misma validez legal que cualquier otro feriado, al reemplazar al domingo 12, y será de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. La Ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, establece que los feriados nacionales se rigen por las mismas normas que el descanso dominical, lo que significa que quienes trabajen ese día tendrán derecho a cobrar el doble de su salario diario habitual.