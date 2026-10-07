Sorpresivo paro de colectivos afecta a miles de usuarios en San Juan
La protesta de los choferes comenzó durante la madrugada por demoras en el pago del aumento salarial.
Un sorpresivo paro de colectivos afecta a San Juan, donde el servicio se encontraba interrumpido debido a una medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo por demoras en el pago del último aumento salarial acordado para los trabajadores del sector.
El paro comenzó en las primeras horas de la mañana e involucra a las líneas urbanas e interurbanas, complicando el traslado de miles de pasajeros.
Según informó el gremio, la medida no será continua durante toda la jornada, sino que se desarrollará mediante retenciones del servicio en distintos momentos.
Los trabajadores de distintas empresas resolvieron no sacar las unidades a la calle hasta recibir una respuesta concreta sobre la deuda salarial que reclaman y advirtieron que la medida podría extenderse por tiempo indeterminado.
La decisión también alcanzó a los trabajadores de El Triunfo, donde Gustavo, delegado de la UTA, explicó que existe un fuerte malestar entre los choferes por las reiteradas promesas de pago que, según afirmó, no terminan de concretarse. “Ya van muchas veces que nos vienen y nos dicen ‘sí, salgamos y ya le vamos a pagar’, y te la pagan en dos o tres cuotas”, cuestionó.
Los trabajadores esperaban que durante la mañana surgiera alguna propuesta concreta que permitiera destrabar el conflicto. Incluso plantearon como posibilidad que empresarios y autoridades se reunieran y les comunicaran una solución, pero hasta el momento no habían recibido ningún llamado.
De esta manera, la continuidad del transporte público durante el resto de la jornada estará condicionada al cumplimiento del reclamo salarial. El conflicto se concentra específicamente en la demora en la acreditación del incremento ya acordado para los trabajadores del transporte.
Hasta el momento, la información difundida no precisó el alcance total de las unidades afectadas ni dio cuenta de una instancia de negociación entre el gremio, las empresas y las autoridades. La evolución del conflicto durante las próximas horas estará vinculada al cumplimiento del pago reclamado por los trabajadores.
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