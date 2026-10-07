Sorpresivo paro de colectivos afecta a miles de usuarios en San Juan

Los trabajadores esperaban que durante la mañana surgiera alguna propuesta concreta que permitiera destrabar el conflicto. Incluso plantearon como posibilidad que empresarios y autoridades se reunieran y les comunicaran una solución, pero hasta el momento no habían recibido ningún llamado.

De esta manera, la continuidad del transporte público durante el resto de la jornada estará condicionada al cumplimiento del reclamo salarial. El conflicto se concentra específicamente en la demora en la acreditación del incremento ya acordado para los trabajadores del transporte.

Hasta el momento, la información difundida no precisó el alcance total de las unidades afectadas ni dio cuenta de una instancia de negociación entre el gremio, las empresas y las autoridades. La evolución del conflicto durante las próximas horas estará vinculada al cumplimiento del pago reclamado por los trabajadores.