Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: a qué líneas afecta la medida de fuerza

Paro de colectivos: cuáles son las líneas que no circulan hoy 8 de abril

Las líneas de colectivos 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 están fuera de servicio.

La retención de tareas de los choferes de las líneas de colectivos que circulan en la zona sur del conurbano bonaerense y parte de la Ciudad de Buenos Aires afecta a cientos de usuarios. El servicio se reestablecerá cuando se abonen los sueldos adeudados.

Los delegados de las compañías de colectivos subrayaron que el cese de actividades se realizará hasta que abonen los sueldos. En tanto, desde la empresa alertaron que la gestión de Axel Kicillof no transfirió los fondos destinados a cubrir los costos operativos de las empresas y el pago de salarios de los trabajadores del sector.

paro colectivos empresa moqsa

“Queremos pedir disculpas a los señores usuarios, que son los mayores perjudicados de esto. Pero lo que está pasando acá es simplemente una abstención de tareas por falta de pagos. La empresa tendría que haber depositado todo el sueldo, pero tenemos compañeros que no lo han cobrado, o que no cobraron el viático o que salieron de vacaciones este lunes y no les depositaron el adelanto el viernes”, explicó un delegado gremial en declaraciones radiales.

Y agregó que “la empresa diariamente recauda por la SUBE, por la venta de boletos y ese dinero le entra al otro día o a las 48 horas. Nos podrían haber pagado, pero la plata no ha aparecido y la empresa no da respuestas. Esto se soluciona fácil, cuando nos depositen el dinero que es nuestro, volvemos a trabajar”.