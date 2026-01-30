Empresas firmarán el acuerdo salarial y se despeja la posibilidad de un paro de colectivos

colectivos 1

De esta manera, se evitó la medida de fuerza que amenazan con interrumpir el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras jurisdicciones del país, en medio de las negociaciones por paritarias.

A su vez, la Secretaría de Transporte dispuso la retención de subsidios a empresas de colectivos urbanas donde se detectaron irregularidades. La decisión se tomó tras una reunión con las principales cámaras del AMBA y se enmarca en una auditoría integral del sistema de compensaciones estatales, iniciada a partir de una denuncia por presuntas maniobras en la liquidación de subsidios.

roberto fernandez.jpg Roberto Fernández, secretario general de la UTA

El conflicto salarial había quedado en un punto crítico luego de reuniones sin avances entre la UTA y las cámaras, ya que el gremio consideraba insuficientes las propuestas dadas por las empresas, las cuales eran cercanas al 1%. Con el acuerdo alcanzado, se despeja la posibilidad inmediata de un paro que afecte la movilidad de millones de personas por un conflicto gremial.