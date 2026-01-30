Empresas firmarán el acuerdo salarial y se despeja la posibilidad de un paro de colectivos
El aumento solicitado por UTA establece una suba del 1,4% para enero y del 1,3% tanto para febrero como para marzo.
Las cámaras empresarias que agrupan a las compañías de colectivos avanzarán con la firma del acuerdo salarial reclamado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), luego del compromiso asumido por el Ministerio de Economía de garantizar la incorporación total de los fondos necesarios para afrontar el aumento de los choferes.
Según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación, esta definición permitió desactivar la amenaza de un paro de colectivos que iba a afectar al servicio y a la movilidad de millones de personas.
El acuerdo, que será homologado, establece una suba del 1,4% para enero y del 1,3% tanto para febrero como para marzo. Con estos incrementos, el salario básico de los choferes alcanzará en abril los $1.545.278,25. En detalle, el básico será de $1.389.180 en enero, $1.407.239,34 en febrero y $1.425.533,45 en marzo.
Además, se fijaron sumas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 para marzo.
De esta manera, se evitó la medida de fuerza que amenazan con interrumpir el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras jurisdicciones del país, en medio de las negociaciones por paritarias.
A su vez, la Secretaría de Transporte dispuso la retención de subsidios a empresas de colectivos urbanas donde se detectaron irregularidades. La decisión se tomó tras una reunión con las principales cámaras del AMBA y se enmarca en una auditoría integral del sistema de compensaciones estatales, iniciada a partir de una denuncia por presuntas maniobras en la liquidación de subsidios.
El conflicto salarial había quedado en un punto crítico luego de reuniones sin avances entre la UTA y las cámaras, ya que el gremio consideraba insuficientes las propuestas dadas por las empresas, las cuales eran cercanas al 1%. Con el acuerdo alcanzado, se despeja la posibilidad inmediata de un paro que afecte la movilidad de millones de personas por un conflicto gremial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario