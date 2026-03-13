Su empleador le depositó $4 millones en la cuenta sueldo, se compró un terreno y ahora la obligan a devolverlo
Una empleada pública recibió la millonaria transferencia en su cuenta sueldo y se negó a reintegrarla. Tuvo que intervenir la Justicia.
Una empleada pública del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) de la provincia de Neuquén recibió una transferencia de 4 millones de pesos en su cuenta sueldo por error y ahora la obligan a devolverlo. La mujer indicó que usó el dinero para comprarse el terreno.
Todo se originó cuando la Dirección de Tesorería del IPVU realizó la transferencia de los fondos por error a causa de una semejanza entre los nombres de la empleada y otra persona. Al advertir la equivocación, se comunicaron de inmediato con la mujer para solicitarle que devolviera el monto, pero ella alegó que “no sabía nada y estaba ocupada”.
En una segunda llamada telefónica, la empelada manifestó que suponía que el dinero “era parte de un juicio” y que ya lo había utilizado en “la compra de un terreno”, negándose a reintegrar el monto transferido.
Ante esto, el organismo inició una causa judicial en su contra. En el fuero penal, la empleada pública fue sobreseída tras pagar una multa mínima por el delito de expropiación de cosa ajena.
Sin embargo, la situación no fue la misma en el fuero civil y comercial, donde el juez Martín Peliquero analizó todo el caso y tuvo en cuenta una serie de hechos claves que no se habían considerado en ámbito penal.
El fallo judicial remarca que la demandada tuvo un conocimiento inmediato acerca de la transferencia por error y que luego no solo se negó a devolver el dinero, sino que realizó extracciones y movimientos que contribuyeron a su enriquecimiento patrimonial.
Por su parte, la mujer negó haber actuado con mala intención. Aseguró que nunca quiso apropiarse del dinero de manera indebida y explicó que su situación económica y el hecho de haber sido despedida le impidieron devolver la plata de inmediato.
De todos modos, se mostró está dispuesta a devolver el dinero, pero pidió que se le reduzcan los intereses. Además, solicitó que en la deuda total se tenga en cuenta el monto que ya le habían descontado de su sueldo en su momento.
Por su parte, el juez explicó que el caso encaja dentro de la figura legal de “enriquecimiento sin causa”, prevista en el Código Civil y Comercial, la cual se da cuando una persona obtiene un beneficio económico sin tener un motivo legal que lo justifique, mientras que otra parte resulta perjudicada económicamente.
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