Su empleador le depositó $4 millones en la cuenta sueldo, se compró un terreno y ahora la obligan a devolverlo

El fallo judicial remarca que la demandada tuvo un conocimiento inmediato acerca de la transferencia por error y que luego no solo se negó a devolver el dinero, sino que realizó extracciones y movimientos que contribuyeron a su enriquecimiento patrimonial.

Por su parte, la mujer negó haber actuado con mala intención. Aseguró que nunca quiso apropiarse del dinero de manera indebida y explicó que su situación económica y el hecho de haber sido despedida le impidieron devolver la plata de inmediato.

De todos modos, se mostró está dispuesta a devolver el dinero, pero pidió que se le reduzcan los intereses. Además, solicitó que en la deuda total se tenga en cuenta el monto que ya le habían descontado de su sueldo en su momento.

Por su parte, el juez explicó que el caso encaja dentro de la figura legal de “enriquecimiento sin causa”, prevista en el Código Civil y Comercial, la cual se da cuando una persona obtiene un beneficio económico sin tener un motivo legal que lo justifique, mientras que otra parte resulta perjudicada económicamente.