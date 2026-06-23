Subte: sorpresiva medida de fuerza de metrodelegados para este martes
Desde el sindicato denuncian un "mecanismo de presión" por parte de Emova y advierten que el plan de lucha podría intensificarse en los próximos días.
El servicio de subte de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a ser escenario de reclamos. Los trabajadores realizarán este martes una apertura de molinetes y liberación de accesos en la estación Federico Lacroze de la Línea B, desde las 7 hasta las 8 de la mañana, como parte del conflicto que sostienen con la empresa concesionaria Emova.
La acción fue convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Desde la conducción del sindicato denunciaron la aplicación de descuentos en los haberes y la aplicación de sanciones disciplinarias que catalogan como completamente ilegales contra los empleados y los delegados de la red.
Los motivos detrás de la nueva medida de fuerza en el subte
El gremio apunta contra el accionar persecutorio de la compañía. Por un lado, sostienen que la empresa realiza quitas sobre los sueldos y utiliza los castigos disciplinarios para intentar frenar las denuncias gremiales sobre el mal estado del servicio y las deficiencias en las condiciones laborales.
Los metrodelegados aseguraron que ya disponen de medidas cautelares y fallos judiciales a su favor que intiman a Emova a frenar este tipo de prácticas. Sin embargo, denunciaron que la concesionaria hace caso omiso y sigue sancionando a quienes cuestionan el funcionamiento de la red.
En tanto, desde la organización presentaron denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña y acusaron formalmente a la empresa de forzar este escenario de conflicto con el único fin de presionar al Gobierno de la Ciudad para obtener mayores beneficios económicos.
Advertencia de metrodelegados por posibles paros
La protesta de esta mañana podría ser apenas el comienzo de una escalada en las medidas de fuerza. El secretario ejecutivo de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, alertó que el plan de lucha gremial se mantendrá activo de cara a los próximos días.
En esa línea, el dirigente adelantó que si la firma concesionaria no frena las sanciones y se abre una instancia de solución real al conflicto, no descartan implementar nuevas acciones de protesta que compliquen de manera directa el normal funcionamiento y el cronograma habitual del servicio.
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