Subte: sorpresiva medida de fuerza de metrodelegados para este martes

En tanto, desde la organización presentaron denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña y acusaron formalmente a la empresa de forzar este escenario de conflicto con el único fin de presionar al Gobierno de la Ciudad para obtener mayores beneficios económicos.

Advertencia de metrodelegados por posibles paros

La protesta de esta mañana podría ser apenas el comienzo de una escalada en las medidas de fuerza. El secretario ejecutivo de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, alertó que el plan de lucha gremial se mantendrá activo de cara a los próximos días.

En esa línea, el dirigente adelantó que si la firma concesionaria no frena las sanciones y se abre una instancia de solución real al conflicto, no descartan implementar nuevas acciones de protesta que compliquen de manera directa el normal funcionamiento y el cronograma habitual del servicio.