Un arquitecto quiere que una ciudad del AMBA tenga su línea de subte propia y da explicaciones para hacerla
Un especialista propuso construir una extensa red de subterráneos en el corazón del AMBA para aliviar el tránsito y mejorar radicalmente el transporte.
El reconocido arquitecto Sergio Poggi reavivó el gran debate sobre la movilidad y el ordenamiento territorial al proponer una solución histórica. Aseguró que la ciudad de La Plata, uno de los centros urbanos más pujantes, parte del AMBA, tiene todas las condiciones necesarias para desarrollar una extensa red de trenes subterráneos.
¿Por qué es viable un subte en esta gran ciudad del AMBA?
El actual presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata planteó que las condiciones del suelo local permiten avanzar con la obra sin afrontar grandes complicaciones técnicas. En ese mismo sentido, Poggi recordó que la red porteña comenzó a construirse cuando la Capital Federal tenía menos población que la actual capital bonaerense.
Según el experto en urbanismo, el grave problema actual se agrava por la enorme dependencia del auto particular, una conducta que difícilmente cambie sin una alternativa rápida y eficiente. Entre los principales beneficios de esta enorme obra se destacan:
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Reducir drásticamente el ingreso de colectivos de media y larga distancia a la zona céntrica.
Descomprimir el tránsito cotidiano, mejorando los tiempos de viaje de miles de vecinos.
Incentivar a los automovilistas a dejar sus vehículos al contar con un servicio de transporte sumamente confiable.
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El debate por el ordenamiento en La Plata
La llamativa propuesta surge en medio del tratamiento del Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial impulsado por la Municipalidad local, que establecerá los usos de suelo en todo el partido y se debatirá próximamente en el Concejo Deliberante.
Aunque el arquitecto se mostró de acuerdo con actualizar el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), remarcó la importancia de sumar una participación vecinal más amplia en los barrios que quedaron excluidos. Finalmente, exigió profundizar la discusión sobre el patrimonio urbano, sumando al catálogo de áreas protegidas a lugares emblemáticos como Meridiano V y Tolosa, para fortalecer la verdadera identidad platense.
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