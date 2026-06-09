Un arquitecto quiere que una ciudad del AMBA tenga su línea de subte propia y da explicaciones para hacerla

El debate por el ordenamiento en La Plata

La llamativa propuesta surge en medio del tratamiento del Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial impulsado por la Municipalidad local, que establecerá los usos de suelo en todo el partido y se debatirá próximamente en el Concejo Deliberante.

Aunque el arquitecto se mostró de acuerdo con actualizar el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), remarcó la importancia de sumar una participación vecinal más amplia en los barrios que quedaron excluidos. Finalmente, exigió profundizar la discusión sobre el patrimonio urbano, sumando al catálogo de áreas protegidas a lugares emblemáticos como Meridiano V y Tolosa, para fortalecer la verdadera identidad platense.