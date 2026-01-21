Súper gripe H3N2: qué es, cuáles son los síntomas y cómo se trata, según un médico especializado

Tratamiento y grupos de riesgo de la Súper Gripe H3N2

El manejo de la infección requiere reposo, hidratación y, en casos específicos, antivirales como Oseltamivir, que son más eficaces si se administran dentro de las primeras 48 horas. El especialista hace énfasis en evitar los medicamentos autosuministrados, especialmente ante el riesgo de complicaciones como neumonía o bronquitis.

Los grupos que deben extremar cuidados son las mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas (asma, diabetes o problemas cardíacos). La prevención clave radica en la vacunación anual, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas en espacios cerrados.