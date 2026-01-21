Súper gripe H3N2: qué es, cuáles son los síntomas y cómo se trata, según un médico especializado
El virus de la gripe H3N2 es una variante de la influenza que puede provocar problemas de salud por tres semanas. El Dr. KL Prajapati explica cómo prevenir.
El brote de infecciones respiratorias pone en alerta al sistema de salud y el virus de la Súper Gripe H3N2 se destaca como uno de los subtipos de influenza más agresivos. Esta cepa puede derivar en cuadros prolongados, por lo que es vital reconocer los síntomas tempranos para evitar complicaciones severas en los grupos de riesgo.
Este virus es un subtipo de la influenza A que circula estacionalmente. Según explica el Dr. KL Prajapati (MBBS, MD), especialista de Hospitales CARE CHL, esta variante tiene una "excepcional capacidad de evolucionar", lo que le permite evadir ciertas respuestas inmunitarias y provocar síntomas intensos en la población.
Salud: síntomas de la Súper Gripe H3N2 y diagnóstico
El cuadro clínico suele durar entre 5 y 7 días, aunque la tos puede persistir hasta tres semanas. El especialista en salud Prajapati detalla que las señales de alerta más comunes incluyen:
Fiebre alta (superior a 38°C).
Tos seca y persistente.
Dolores corporales y musculares intensos.
Fatiga severa, debilidad y dolor de cabeza.
Para confirmar el caso de Súper Gripe H3N2, los médicos utilizan pruebas de diagnóstico rápido (RIDT) o la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), considerada el "método de referencia" para detectar el ARN viral con precisión.
Tratamiento y grupos de riesgo de la Súper Gripe H3N2
El manejo de la infección requiere reposo, hidratación y, en casos específicos, antivirales como Oseltamivir, que son más eficaces si se administran dentro de las primeras 48 horas. El especialista hace énfasis en evitar los medicamentos autosuministrados, especialmente ante el riesgo de complicaciones como neumonía o bronquitis.
Los grupos que deben extremar cuidados son las mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas (asma, diabetes o problemas cardíacos). La prevención clave radica en la vacunación anual, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas en espacios cerrados.
