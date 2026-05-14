Los aumentos que tendrán las prestaciones de ANSES en mayo 2026: los detalles
Las prestaciones del organismo tendrán un incremento del 3,38% según la Ley de Movilidad Jubilatoria vigente. Descubrí todos los detalles en la nota.
Luego de conocerse la inflación de marzo, que fue del 3,38%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó los haberes correspondiente a mayo en el marco del esquema de movilidad jubilatoria vigente. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de jubilaciones, pensiones y asignaciones ante la escalada de precios.
En paralelo, también se oficializó un aumento del 38% en la Tarjeta Alimentar, la cual no registraba actualizaciones desde el 2024. Este plan está destinado a hogares en situación de vulnerabilidad que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, permitiendo el acceso a la canasta básica de alimentos.
Aumento de la Tarjeta Alimentar y su impacto
El aumento de la Tarjeta Alimentar marca la primera actualización importante del programa en dos años y busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo provocada por la suba de los alimentos.
Con esta actualización, los montos mensuales quedan fijados en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos, mientras que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo también perciben $72.250.
Las jubilaciones, pensiones y AUH aumentan en base a la inflación
La AUH de mayo se ubica en $141.285 por hijo con el ajuste del 3,38% aplicado, aunque el cobro mensual efectivo es menor debido a que se retiene un 20% hasta la presentación de la libreta de control escolar y sanitario.
Por su parte, ANSES confirmó que los jubilados que perciben la mínima recibirán un bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $463.174,10, mientras que quienes superen el haber mínimo recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese mismo tope.
Cuándo se cobran las pensiones
Los pagos de la Tarjeta Alimentar, la AUH y las jubilaciones mínimas se realizarán del 11 al 21 de mayo según la terminación del DNI. Los haberes superiores a la mínima, por su parte, se abonarán del 22 al 29 de mayo.
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
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