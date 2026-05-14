Los aumentos que tendrán las prestaciones de ANSES en mayo 2026: los detalles

Las jubilaciones, pensiones y AUH aumentan en base a la inflación

La AUH de mayo se ubica en $141.285 por hijo con el ajuste del 3,38% aplicado, aunque el cobro mensual efectivo es menor debido a que se retiene un 20% hasta la presentación de la libreta de control escolar y sanitario.

Por su parte, ANSES confirmó que los jubilados que perciben la mínima recibirán un bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $463.174,10, mientras que quienes superen el haber mínimo recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese mismo tope.

Cuándo se cobran las pensiones

Los pagos de la Tarjeta Alimentar, la AUH y las jubilaciones mínimas se realizarán del 11 al 21 de mayo según la terminación del DNI. Los haberes superiores a la mínima, por su parte, se abonarán del 22 al 29 de mayo.