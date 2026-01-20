Susto en plena temporada: avioneta aterrizó de emergencia sobre la Ruta 56 a la altura de Madariaga
El piloto, un hombre de 51 años, logró descender de urgencia sobre la calzada sin sufrir heridas. No hubo siniestros a pesar de ocurrir en plena temporada turística.
Una situación de extrema tensión se vivió este martes sobre la Ruta Provincial 56, a la altura de la localidad bonaerense de General Madariaga, cuando una avioneta se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia.
El hecho tuvo lugar cerca de las 12 del mediodía, en el kilómetro 35 de la traza, luego de que el piloto detectara un desperfecto mecánico que le impedía continuar con el vuelo, cuando hacía la ruta Cañuelas-Villa Gesell. Ante la imposibilidad de llegar a una pista, el aviador utilizó la cinta asfáltica como pista improvisada.
Tras la maniobra, que afortunadamente no dejó heridos ni víctimas, la aeronave quedó detenida ocupando parcialmente uno de los carriles de circulación. Esta obstrucción generó un riesgo inminente para los automovilistas que transitaban por la zona, lo que motivó la intervención inmediata de los equipos de rescate y control.
El operativo sobre la Ruta 56
Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que se encontraban patrullando la ruta como parte de los controles de verano, asistieron al piloto de 51 años en el lugar. Para prevenir choques en cadena o incidentes derivados de la curiosidad de los conductores, se desplegó un dispositivo de balizamiento y señalización para encauzar el tránsito en el tramo afectado.
Este suceso se produjo en el marco de un fuerte despliegue de seguridad que el organismo nacional mantiene en 39 puntos estratégicos de todo el país. La ANSV aprovechó el evento para recordar la importancia de la presencia de patrullas en los accesos turísticos: en lo que va de la temporada, ya se han fiscalizado más de 231.000 vehículos y se han labrado cerca de 5.000 actas de infracción.
Gracias a la coordinación entre los agentes viales y el personal de emergencias, se iniciaron las tareas de remoción de la aeronave para liberar completamente la calzada. La circulación en la Ruta 56 experimentó demoras menores mientras se realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas de la falla del motor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario