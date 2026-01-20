Susto en plena temporada: avioneta aterrizó de emergencia sobre la Ruta 56 a la altura de Madariaga

Este suceso se produjo en el marco de un fuerte despliegue de seguridad que el organismo nacional mantiene en 39 puntos estratégicos de todo el país. La ANSV aprovechó el evento para recordar la importancia de la presencia de patrullas en los accesos turísticos: en lo que va de la temporada, ya se han fiscalizado más de 231.000 vehículos y se han labrado cerca de 5.000 actas de infracción.

Gracias a la coordinación entre los agentes viales y el personal de emergencias, se iniciaron las tareas de remoción de la aeronave para liberar completamente la calzada. La circulación en la Ruta 56 experimentó demoras menores mientras se realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas de la falla del motor.