La fuerte acusación de la abogada argentina retenida en Brasil tras el escándalo por gestos racistas

Días atrás, Páez también había brindado su testimonio sobre el episodio ocurrido el 14 de enero, que dio origen a la causa judicial. De acuerdo con su versión, todo comenzó durante una salida nocturna a un boliche al que asistió junto a un grupo de amigas.

Siempre según su relato, el conflicto se desencadenó cuando intentaban retirarse del local y personal del establecimiento les exigió el pago de consumos que, aseguró, ya habían sido abonados. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, sostuvo ante El Liberal.

La discusión fue subiendo de tono cuando comenzaron a cuestionar lo que consideraban un cobro injustificado. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, agregó. La secuencia, según explicó, no terminó allí. Ya fuera del boliche, Páez afirmó que empleados del lugar las siguieron mientras bajaban por las escaleras y realizaron gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían”, describió.

En ese contexto, admitió haber reaccionado de forma inapropiada. “Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, concluyó, en referencia a las imágenes que luego se viralizaron y que hoy la mantienen imputada y bajo estrictas medidas judiciales en Brasil.