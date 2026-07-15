Horror en Bélgica: seis personas murieron atrapadas dentro de un ascensor en un edificio que se incendió
El incendio fue controlado rápidamente, pero las llamas transformaron los conductos de los ascensores en chimeneas. Todavía no identificaron a las víctimas.
Seis personas murieron el martes de esta semana tras quedar atrapadas en un ascensor durante un incendio en un edificio en construcción en el centro de Bruselas, capital de Bélgica. Las autoridades aún no pudieron indentificar a las víctimas, pero se sabe que alrededor de 250 operarios de la construcción lograron evacuar la Torre Oxy sanos y salvos.
En cambio, el grupo de seis personas quedó atrapado en uno de los dos ascensores del edificio que estaban en uso dentro de la estructura en construcción.
Todavía no se esclareció cómo comenzó el incendio, pero se sabe que la primera alarma sonó pasadas las 7 de la mañana (hora de Bélgica) y que en un lapso corto de tiempo quedó mayormente bajo control.
Sin embargo, mientras los pasillos y escaleras del edificio quedaron despejados para la evacuación de los operarios sucedió que las llamas encontraron una suerte de "escape" en los huecos de los ascensores, y con el oxígeno y la corriente de aire se elevaron engullendo las dos cabinas.
Horas más tarde bomberos de Bruselas lograron abrir las cabinas y en una de ellas encontraron el grupo de seis personas.
En un primer momento el vocero de la Auditoría Laboral, Brecht Speybrouck, señaló que "podría haber más personas en el otro ascensor", pero luego se descartó esa teoría.
El alcalde de Bruselas, Philippe Close, remarcó el "trabajo excepcional" del personal de emergencias, incluidos los Bomberos de Bruselas y la Policía, en el contexto de "circunstancias particularmente difíciles".
Dos personas fueron hospitalizadas por quemaduras graves y un bombero necesitó asistencia médica por exposición prolongada a altas temperaturas.
Medios de Bélgica como RTBF informaron que para el martes a la tarde se habían hecho presentes en el lugar tanto el primer Ministro, Bart De Wever, como el rey Felipe de los Belgas, quien ofreció sus condolencias.
La Torre Oxy es un ambicioso proyecto inmobiliario ubicado a sólo 500 metros de la Gran Place, uno de los sitios más visitados de Bélgica. Se espera que una vez finalizado el edificio tendrá espacio para viviendas, un hotel, restaurantes y bares.
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