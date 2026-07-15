Horror en Bélgica: seis personas murieron atrapadas dentro de un ascensor en un edificio que se incendió

En un primer momento el vocero de la Auditoría Laboral, Brecht Speybrouck, señaló que "podría haber más personas en el otro ascensor", pero luego se descartó esa teoría.

El alcalde de Bruselas, Philippe Close, remarcó el "trabajo excepcional" del personal de emergencias, incluidos los Bomberos de Bruselas y la Policía, en el contexto de "circunstancias particularmente difíciles".

Dos personas fueron hospitalizadas por quemaduras graves y un bombero necesitó asistencia médica por exposición prolongada a altas temperaturas.

Medios de Bélgica como RTBF informaron que para el martes a la tarde se habían hecho presentes en el lugar tanto el primer Ministro, Bart De Wever, como el rey Felipe de los Belgas, quien ofreció sus condolencias.

La Torre Oxy es un ambicioso proyecto inmobiliario ubicado a sólo 500 metros de la Gran Place, uno de los sitios más visitados de Bélgica. Se espera que una vez finalizado el edificio tendrá espacio para viviendas, un hotel, restaurantes y bares.