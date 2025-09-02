La peor noticia de todos porque se confirmó el único mes sin feriados de 2025: de cuál se trata
El calendario de feriados 2025 trajo una noticia que no cayó del todo bien entre millones de argentinos y generó sorpresa en la agenda anual.
El listado de feriados y la planificación de fin de semana largo en ya fue publicado por el Ministerio de Defensa y el Gobierno, y una vez más septiembre será el único mes del año sin días festivos. Esto obligará a millones de trabajadores a cumplir con más de cuatro semanas completas de actividad laboral, sin pausas obligatorias para descansar.
A diferencia de otros meses que ofrecen varios feriados y puentes largos, septiembre se transformará en uno de los períodos más exigentes tanto para empleados como para estudiantes y empleadores. La ausencia de descansos prolongados implica jornadas continuas que pueden afectar la productividad, la motivación y la capacidad de concentración.
Los expertos en salud laboral advierten que la falta de pausas puede derivar en estrés, cansancio acumulado, disminución del rendimiento e incluso riesgo de burnout, especialmente en sectores con alta carga de trabajo o con horarios extendidos, donde la presión diaria se acumula sin oportunidad de recuperación.
Cuál es el mes sin feriados
El único mes del calendario de feriados en Argentina 2025 que no contará con días de descanso será septiembre, generando preocupación entre trabajadores, estudiantes y empleadores por la extensión de sus 30 jornadas laborales continuas.
Durante este mes, no habrá feriados nacionales ni puentes largos, lo que significa que quienes dependen de estas pausas deberán enfrentar un período sin interrupciones para viajar, descansar o realizar trámites personales.
En contraste, septiembre se perfila como el mes más demandante del año, obligando a cumplir con un calendario completo de trabajo continuo y convirtiéndose en un verdadero desafío para la productividad y el bienestar laboral de millones de personas en todo el país.
Calendario de feriados 2025
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
