Quien era Cristian Gerez, el policía asesinado por motochorros durante un robo en Loma Hermosa
El efectivo de la Policía Federal tenía 36 años y se encontraba franco de servicio cuando fue brutalmente asesinado. Hay dos menores detenidos.
Cristian Alberto Gerez tenía 36 años, era efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) y fue asesinado por dos motochorros que lo atacaron para robarle la moto. El brutal crimen ocurrió el lunes por la noche en la localidad de Loma Hermosa, partido bonaerense de Tres de Febrero, y quedó firmado. Hay dos menores detenidos.
El policía era oriundo de la provincia de Santiago del Estero, pero residía actualmente en el partido bonaerense de General San Martín junto a su pareja y su hija menor de edad.
Antes de ingresar a la fuerza, había sido empleado en una empresa pionera en la incorporación de pintura en polvo en el país.
Con el paso de los años, decidió dedicar su vida al servicio de la comunidad y en noviembre de 2016 se egresó de la Escuela de Suboficiales y Agentes "Don Enrique O'Gorman", ubicada en el barrio porteño de La Paternal.
En estos diez años de servicio, Gerez había sido ascendido a cabo de la Policía Federal y actualmente se desempeñaba en la División Redes Exteriores, una unidad especializada dentro de la Superintendencia de Comunicaciones.
Fuentes policiales indicaron que la principal tarea del cabo era el despliegue, mantenimiento y custodia de la infraestructura de telecomunicaciones, además de la protección de las redes de fibra óptica y de los sistemas de interconexión esenciales para el funcionamiento de la institución.
Así fue el asesinato del policía de la Federal en Loma Hermosa
El asesinato ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20.20, cuando Cristian Alberto Gerez circulaba con su moto Honda Wave por la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo, y fue interceptado por dos motochorros para robarle. El policía estaba de franco y no llevaba el uniforme puesto.
Tal como se puede ver en un video de una cámara de seguridad que registró el violento ataque, al menos uno de los dos delincuentes estaba armado. Fue este quien, tras ponerse a la par,, disparó un tiro al aire a modo de advertencia y se abalanzó sobre la víctima.
Ante la amenaza, Gerez bajó de su moto sin oponer resistencia y se limitó a caminar uno pasos hacia atrás. De un momento a otro, el delincuente que lo apuntaba le disparó dos veces. Una de las balas impactó en la en el cráneo de la víctima, que murió en el lugar.
Los delincuentes escaparon del lugar en las dos motos, descartaron la mochila que le habían robado a la víctima y continuaron con la huida en dirección a la Ruta 8.
Poco después, los presuntos autores del homicidio fueron detenidos. La causa quedó en manos de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, debido a que los delincuentes serían menores de edad.
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