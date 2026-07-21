Quien era Cristian Gerez, el policía asesinado por motochorros durante un robo en Loma Hermosa

Cristian Alberto Gerez

Fuentes policiales indicaron que la principal tarea del cabo era el despliegue, mantenimiento y custodia de la infraestructura de telecomunicaciones, además de la protección de las redes de fibra óptica y de los sistemas de interconexión esenciales para el funcionamiento de la institución.

Así fue el asesinato del policía de la Federal en Loma Hermosa

El crimen de Gerez quedó filmado por una cámara de seguridad de la zona

El asesinato ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20.20, cuando Cristian Alberto Gerez circulaba con su moto Honda Wave por la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo, y fue interceptado por dos motochorros para robarle. El policía estaba de franco y no llevaba el uniforme puesto.

Tal como se puede ver en un video de una cámara de seguridad que registró el violento ataque, al menos uno de los dos delincuentes estaba armado. Fue este quien, tras ponerse a la par,, disparó un tiro al aire a modo de advertencia y se abalanzó sobre la víctima.

El asesino efectuó dos disparos contra el policía y lo mató en el acto

Ante la amenaza, Gerez bajó de su moto sin oponer resistencia y se limitó a caminar uno pasos hacia atrás. De un momento a otro, el delincuente que lo apuntaba le disparó dos veces. Una de las balas impactó en la en el cráneo de la víctima, que murió en el lugar.

Los delincuentes escaparon del lugar en las dos motos, descartaron la mochila que le habían robado a la víctima y continuaron con la huida en dirección a la Ruta 8.

Poco después, los presuntos autores del homicidio fueron detenidos. La causa quedó en manos de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, debido a que los delincuentes serían menores de edad.