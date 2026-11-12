El Mundial de Rally vuelve a Argentina: Córdoba lo recibirá luego de nueve años

Según trascendió, el contrato sería por cinco temporadas y, en principio, la provincia se haría cargo del canon anual. Las gestiones tomaron impulso en 2024, cuando César Carman asumió la presidencia del Automóvil Club Argentino (ACA).

Otro paso importante fue el cambio de promotor del campeonato: en agosto pasó a manos de Cosmobilis, encabezada por Éric Boullier. También influyó el calendario sudamericano. Según trascendió, la FIA no prevé tres fechas en la región, y la no renovación de Paraguay, cuyo contrato vence en 2027, le abrió un lugar a la Argentina. Chile tiene contrato hasta 2029.

La reunión clave fue entre Llaryora, Ben Sulayem y Boullier, durante el Congreso Americano de la FIA, que se hizo en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Según trascendió, el anuncio se postergó una semana por la visita del papa León XIV a Córdoba.

La historia del Rally de Argentina

La prueba se corrió por primera vez en 1980 y suma 39 ediciones en el Mundial. Casi todas tuvieron a Córdoba como sede, con excepciones en Tucumán y Bariloche. Carlos Reutemann subió al podio en 1980 y 1985, y en 1988 Jorge Raúl Recalde fue el único argentino en ganar una fecha del WRC.