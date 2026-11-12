El Mundial de Rally vuelve a Argentina: Córdoba lo recibirá luego de nueve años
El Mundial de Rally confirmó que la fecha argentina volverá a Córdoba en 2028, con un acuerdo plurianual y una prueba candidata a comienzos de 2027.
El Mundial de Rally (WRC) vuelve a la Argentina. El campeonato anunció que el Rally de Argentina regresará al calendario en 2028, con un acuerdo plurianual firmado con el Gobierno de Córdoba. La fecha no se corre en el país desde 2019. La edición de 2020 estaba programada, pero se suspendió por la pandemia de COVID-19. Desde entonces, las gestiones para recuperar la prueba no habían avanzado.
Antes de la vuelta al WRC habrá una prueba de evaluación. En el primer trimestre de 2027 se correrá un Rally Candidato, válido por el Campeonato de Rally FIA CODASUR. Oficiales de la FIA van a revisar la organización deportiva, la infraestructura y la seguridad.
Para 2028 también se construirá el WRC Arena en el predio del Estadio Mario Alberto Kempes. Ahí va a estar el parque de asistencia, junto con un espacio para el público. Además, se trabaja en un recorrido que podría recuperar etapas clásicas como El Cóndor.
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, corrió en Córdoba como piloto y contó que guarda grandes recuerdos de esas participaciones. El gobernador Martín Llaryora remarcó que el rally también significa turismo y empleo para la provincia.
Es oficial: el Mundial de Rally regresa a la Argentina
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Según trascendió, el contrato sería por cinco temporadas y, en principio, la provincia se haría cargo del canon anual. Las gestiones tomaron impulso en 2024, cuando César Carman asumió la presidencia del Automóvil Club Argentino (ACA).
Otro paso importante fue el cambio de promotor del campeonato: en agosto pasó a manos de Cosmobilis, encabezada por Éric Boullier. También influyó el calendario sudamericano. Según trascendió, la FIA no prevé tres fechas en la región, y la no renovación de Paraguay, cuyo contrato vence en 2027, le abrió un lugar a la Argentina. Chile tiene contrato hasta 2029.
La reunión clave fue entre Llaryora, Ben Sulayem y Boullier, durante el Congreso Americano de la FIA, que se hizo en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Según trascendió, el anuncio se postergó una semana por la visita del papa León XIV a Córdoba.
La historia del Rally de Argentina
La prueba se corrió por primera vez en 1980 y suma 39 ediciones en el Mundial. Casi todas tuvieron a Córdoba como sede, con excepciones en Tucumán y Bariloche. Carlos Reutemann subió al podio en 1980 y 1985, y en 1988 Jorge Raúl Recalde fue el único argentino en ganar una fecha del WRC.
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