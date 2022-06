Repudio en las redes a un chiste transfóbico de Germán Paoloski

german paoloski

El periodista quiso hacerse el chistoso con Matías Alé, quien supo construir una imagen de seductor incansable, y contó la anécdota de una cita que tuvo uno de sus amigos que dejó en evidencia un pensamiento transfóbico que fue cuestionado por los usuarios.

Paoloski relató: "Un amigo mío me dijo hace poco, lo ví, me lo encontré de casualidad, soltero él. Salió con una chica, al otro día me lo encontré y le pregunté '¿cómo te fue?' y me dice 'Un caballero la chica. Pero bueno, ya estaba ahí'. Y bueno, sobre gustos...".

Matías Alé tardó unos segundos en entender que estaba haciendo un chiste.

El público pronto se hizo eco del chiste transfóbico y lo señaló en redes. El video se viralizó y generó mucho repudio.