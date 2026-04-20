Murió Luis Brandoni: reacción al ver una escena de Buscavidas que creyó borrada por orden de Gerardo Sofovich
El actor Luis Brandoni falleció en las últimas horas. Recordamos su profunda emoción al recuperar un invaluable archivo de El Trece de su éxito Buscavidas.
La reciente noticia de la lamentable muerte de Luis Brandoni generó un inmenso y profundo dolor en el mundo del espectáculo argentino. El brillante e histórico actor protagonizó éxitos verdaderamente inolvidables que marcaron a fuego el corazón y la memoria de muchísimas generaciones en nuestro país a lo largo de décadas.
El dolor de Luis Brandoni por los capítulos borrados de Buscavidas
Además de brillar en el cine, uno de sus mayores éxitos televisivos fue Buscavidas, la icónica comedia costumbrista que protagonizó en la década del ochenta junto al reconocido actor chileno Patricio Contreras. Sin embargo, la historia de esta tira esconde un final extremadamente amargo: gran parte del material audiovisual original de la exitosa serie fue destruido sin piedad.
Según relató el propio actor en una recordada entrevista radial de 2022, el canal retuvo el material y 158 capítulos fueron eliminados expresamente. "Todo eso se borró, por un pedido de un señor que se llamaba Gerardo Sofovich, que era amigo de un funcionario de Canal 13", confesó Brandoni en aquel momento, denunciando que la injustificable orden habría surgido por una simple cuestión de "antipatía personal".
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Durante una de sus últimas apariciones televisivas en el programa Poco Correctos, la producción sorprendió en vivo al legendario artista reproduciendo un antiguo fragmento recuperado de la mítica serie de los años ochenta.
La reacción de Luis Brandoni al volver a ver Buscavidas
Al ver la inesperada y nostálgica grabación de Buscavidas, el actor reaccionó con total asombro frente a las cámaras: "Es una sorpresa (...) El canal retuvo lo que habían hecho y alguien decidió que ese programa lo tenían que borrar y lo borraron". Con una visible y genuina emoción tras observar la clásica escena de la cafetería y el famoso tostado mixto, le agradeció el inmenso gesto al equipo del ciclo televisivo: "Qué notable. Bueno, me alegro, les agradezco el regalo... Esto es una joya".
En esa misma charla, el intérprete reveló la profunda tristeza profesional y económica que significó aquella brutal censura en la época, ya que la desaparición de las cintas impidió la venta internacional del exitoso producto. "A nadie se le ocurrió ofrecerlo a Chile. Es el único programa de televisión en la Argentina que tiene un protagonista chileno (...) Y ahí nos enteramos de que se había borrado porque no se pudo vender", detalló el artista, lamentando eternamente la pérdida de este tesoro de la televisión nacional.
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