Murió Luis Brandoni: reacción al ver una escena de Buscavidas que creyó borrada por orden de Gerardo Sofovich

La reacción de Luis Brandoni al volver a ver Buscavidas

Al ver la inesperada y nostálgica grabación de Buscavidas, el actor reaccionó con total asombro frente a las cámaras: "Es una sorpresa (...) El canal retuvo lo que habían hecho y alguien decidió que ese programa lo tenían que borrar y lo borraron". Con una visible y genuina emoción tras observar la clásica escena de la cafetería y el famoso tostado mixto, le agradeció el inmenso gesto al equipo del ciclo televisivo: "Qué notable. Bueno, me alegro, les agradezco el regalo... Esto es una joya".

En esa misma charla, el intérprete reveló la profunda tristeza profesional y económica que significó aquella brutal censura en la época, ya que la desaparición de las cintas impidió la venta internacional del exitoso producto. "A nadie se le ocurrió ofrecerlo a Chile. Es el único programa de televisión en la Argentina que tiene un protagonista chileno (...) Y ahí nos enteramos de que se había borrado porque no se pudo vender", detalló el artista, lamentando eternamente la pérdida de este tesoro de la televisión nacional.