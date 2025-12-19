Temor por casos de Gripe A en la Argentina: cuáles son los síntomas de la variante K de H3N2

Grupos priorizados para la vacunación

La vacuna antigripal 2025 se encuentra disponible de forma gratuita en vacunatorios habilitados para los siguientes grupos:

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas.

Mayores de 65 años y personal de salud.

Personas con comorbilidades (diabetes, asma, obesidad, enfermedades cardíacas o renales, entre otras) de entre 2 y 64 años.

Viajeros con destino al hemisferio norte, incluso si no pertenecen a los grupos de riesgo.

El hallazgo se dio en el marco de las tareas de vigilancia epidemiológica y, según se detalló oficialmente, los casos confirmados no presentaron complicaciones clínicas durante el curso de la enfermedad.

De acuerdo con la información, se trata de tres pacientes en los que se logró identificar este subclado específico del virus. Dos de los casos corresponden a adolescentes de la provincia de Santa Cruz, que fueron evaluados dentro del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas. El tercero fue detectado en un niño que debió ser internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.