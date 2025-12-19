Temor por casos de Gripe A en la Argentina: cuáles son los síntomas de la variante K de H3N2
Con tres casos detectados en el país las autoridades sanitarias publicaron una serie de recomendaciones y datos para identificar el cuadro de manera temprana.
Horas después de que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmara la detección en el país de tres casos de influenza p gripe A (H3N2) correspondientes al subclado K, las autoridades sanitarias publicaron una lista con los síntomas que permitirían reconocer un posible contagio.
Aunque los casos fueron detectados en la provincia de Santa Cruz (dos adolescentes) y en la Ciudad de Buenos Aires (un niño), el Ministerio de Salud de Córdoba tomó la posta con recomendaciones para evitar una crisis sanitaria local.
También se recomendó especialmente la inmunización a quienes planeen viajar a países del hemisferio norte durante la actual temporada invernal.
Síntomas de la variante K
Para las personas que ingresan al país (residentes o turistas), se aconseja monitorear la aparición de signos clínicos específicos:
- Fiebre.
- Mialgias (dolores musculares).
- Astenia (cansancio o debilidad generalizada).
- Rinorrea (congestión y goteo nasal).
- Tos.
Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se debe acudir de forma inmediata a un centro de salud. Las autoridades aclararon que no es necesario realizar aislamiento ni testeos preventivos al momento de ingresar al país.
Grupos priorizados para la vacunación
La vacuna antigripal 2025 se encuentra disponible de forma gratuita en vacunatorios habilitados para los siguientes grupos:
- Niños de 6 a 24 meses.
- Embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas.
- Mayores de 65 años y personal de salud.
- Personas con comorbilidades (diabetes, asma, obesidad, enfermedades cardíacas o renales, entre otras) de entre 2 y 64 años.
- Viajeros con destino al hemisferio norte, incluso si no pertenecen a los grupos de riesgo.
El hallazgo se dio en el marco de las tareas de vigilancia epidemiológica y, según se detalló oficialmente, los casos confirmados no presentaron complicaciones clínicas durante el curso de la enfermedad.
De acuerdo con la información, se trata de tres pacientes en los que se logró identificar este subclado específico del virus. Dos de los casos corresponden a adolescentes de la provincia de Santa Cruz, que fueron evaluados dentro del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas. El tercero fue detectado en un niño que debió ser internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
