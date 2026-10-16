Temporal en Neuquén: rutas cortadas y evacuados por las fuertes tormentas en Añelo

Como consecuencia de las inundaciones y de la persistencia de condiciones meteorológicas adversas, el Consejo Provincial de Educación suspendió las clases en todos los establecimientos de Añelo para este viernes 16 de octubre. La medida alcanza a los turnos mañana, vespertino y nocturno, e incluye a estudiantes, docentes, equipos directivos y auxiliares de servicio.

El temporal dejó graves complicaciones en distintos puntos de Neuquén

En la Ruta Provincial 5, en el área de Vaca Muerta, dos trabajadores lograron salir de una camioneta antes de que la corriente del arroyo Carranza la volcara y la arrastrara. El vehículo había quedado atascado en el barro luego de que sus ocupantes intentaran atravesar un paso lateral que no estaba habilitado.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, confirmó que ambos hombres se encontraban fuera de peligro y advirtió sobre el riesgo de circular por sectores anegados o buscar desvíos fuera de los caminos habilitados. El tramo permanece intransitable mientras baja el caudal y se realizan trabajos de acondicionamiento en la zona, donde se construye un puente.

Por su parte, la Ruta Provincial 8, cerca de Rincón de los Sauces, presentó problemas por la activación de cañadones. También hubo cortes en Las Coloradas y sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano. En Paso Aguerre, una familia se autoevacuó por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.

En Los Catutos, algunas personas quedaron varadas por el barro y las autoridades restringieron preventivamente la circulación. Maquinaria de Vialidad Provincial trabajó para recuperar calles y accesos. Según Cruz, la concentración de agua en pocas horas aceleró el escurrimiento, dañó caminos y provocó desbordes en varios sectores.