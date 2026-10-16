Temporal en Neuquén: rutas cortadas y evacuados por las fuertes tormentas en Añelo
Vecinos registraron calles convertidas en corrientes de agua y barro, mientras las autoridades recomendaron evitar traslados innecesarios y circular únicamente por caminos habilitados.
Un temporal azotó este jueves a Neuquén. Las rutas quedaron intransitables y las calles convertidas en cauces de agua. La tormenta golpeó con fuerza zonas de Vaca Muerta y Añelo.
Las precipitaciones se adelantaron a los pronósticos, que preveían la mayor actividad para la noche del jueves, y sorprendieron durante la tarde. En pocas horas, el agua cubrió arterias de la localidad y transformó sectores de tierra y ripio en zonas de difícil acceso para vehículos particulares, camiones y maquinaria.
Uno de los videos que se viralizó muestra a una pareja que se desplazó en kayak por una calle anegada. La escena reflejó la magnitud de un temporal que alteró por completo la rutina urbana de Añelo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia. El organismo advirtió que el área podía ser afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en lapsos breves y ocasional caída de granizo. Además, anticipó acumulados de entre10 y 20 milímetros, con la posibilidad de que esos valores fueran superados de manera localizada.
Las autoridades recomendaron evitar traslados innecesarios, no cruzar zonas anegadas ni buscar alternativas fuera de los caminos habilitados. También pidieron consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes y comunicarse con la línea 103 ante una emergencia.
Como consecuencia de las inundaciones y de la persistencia de condiciones meteorológicas adversas, el Consejo Provincial de Educación suspendió las clases en todos los establecimientos de Añelo para este viernes 16 de octubre. La medida alcanza a los turnos mañana, vespertino y nocturno, e incluye a estudiantes, docentes, equipos directivos y auxiliares de servicio.
El temporal dejó graves complicaciones en distintos puntos de Neuquén
En la Ruta Provincial 5, en el área de Vaca Muerta, dos trabajadores lograron salir de una camioneta antes de que la corriente del arroyo Carranza la volcara y la arrastrara. El vehículo había quedado atascado en el barro luego de que sus ocupantes intentaran atravesar un paso lateral que no estaba habilitado.
Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, confirmó que ambos hombres se encontraban fuera de peligro y advirtió sobre el riesgo de circular por sectores anegados o buscar desvíos fuera de los caminos habilitados. El tramo permanece intransitable mientras baja el caudal y se realizan trabajos de acondicionamiento en la zona, donde se construye un puente.
Por su parte, la Ruta Provincial 8, cerca de Rincón de los Sauces, presentó problemas por la activación de cañadones. También hubo cortes en Las Coloradas y sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano. En Paso Aguerre, una familia se autoevacuó por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.
En Los Catutos, algunas personas quedaron varadas por el barro y las autoridades restringieron preventivamente la circulación. Maquinaria de Vialidad Provincial trabajó para recuperar calles y accesos. Según Cruz, la concentración de agua en pocas horas aceleró el escurrimiento, dañó caminos y provocó desbordes en varios sectores.
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