Alerta climática por una ciclogénesis arrasadora en Buenos Aires con lluvias y granizo

Los principales modelos internacionales de pronóstico coinciden en la rápida activación de precipitaciones desde la mañana. El momento más crítico llegará entre la media tarde y la madrugada del sábado, bajo un escenario que se presenta muy propenso para la caída de granizo de diversos tamaños y fuertes ráfagas. Este periodo sumamente inestable dejará lluvias abundantes, con acumulados de agua que podrían superar los 50 mm en muy pocas horas.