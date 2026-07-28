Alerta climática por una ciclogénesis arrasadora en Buenos Aires con lluvias y granizo
El pronóstico anticipa la llegada de una peligrosa ciclogénesis al AMBA y el Litoral argentino. Se esperan fuertes lluvias y posible caída de granizo.
Las provincias centrales del país atraviesan jornadas de mucha nubosidad, pero el clima cambiará drásticamente en las próximas horas. El avance de un marcado sistema de baja presión provocará una ciclogénesis histórica en la región, afectando con mucha intensidad a la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el Litoral.
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El impacto de las tormentas por la ciclogénesis en Buenos Aires
Durante el jueves se establecerá una intensa circulación de aire del norte, lo que elevará la inestabilidad de manera marcada. Sin embargo, a lo largo del viernes 31 se desarrollará la etapa madura de este severo fenómeno meteorológico sobre el este bonaerense, donde se registrarán los mayores impactos.
Los principales modelos internacionales de pronóstico coinciden en la rápida activación de precipitaciones desde la mañana. El momento más crítico llegará entre la media tarde y la madrugada del sábado, bajo un escenario que se presenta muy propenso para la caída de granizo de diversos tamaños y fuertes ráfagas. Este periodo sumamente inestable dejará lluvias abundantes, con acumulados de agua que podrían superar los 50 mm en muy pocas horas.
El evento evolucionará rápidamente y, durante la jornada del sábado 1° de agosto, se formará un centro cerrado de baja presión sobre el Mar Argentino. De esta forma, las condiciones mejorarán drásticamente en el territorio bonaerense, pero el sistema de mal tiempo avanzará sin pausa hacia todo el noreste argentino.
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