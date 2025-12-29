Temporal sin respiro en Corrientes: cientos de evacuados y localidades bajo el agua
Las intensas lluvias desbordaron riachuelos, anegaron calles y obligaron a evacuar a más de 300 personas, con San Luis del Palmar.
Un violento temporal golpeó con fuerza a la provincia de Corrientes y provocó una situación crítica en varias localidades, donde las lluvias intensas derivaron en graves inundaciones. De acuerdo con fuentes oficiales, más de 300 personas debieron ser evacuadas, siendo San Luis del Palmar el distrito más castigado por el fenómeno climático. En apenas 48 horas cayeron alrededor de 400 milímetros de agua, una cifra excepcional que desbordó riachuelos y volvió intransitables numerosas calles.
La magnitud de la tormenta generó escenas de gran impacto, con viviendas rodeadas por el agua y familias que tuvieron que abandonar sus hogares de manera urgente. Desde el municipio de San Luis del Palmar confirmaron que ya son 351 los evacuados registrados oficialmente, mientras que el número podría incrementarse si continúan las precipitaciones. El desborde de los cursos de agua cercanos fue uno de los principales factores que agravó la situación.
El intendente local, Néstor René Buján, brindó detalles sobre el panorama que atraviesa la ciudad y explicó que, si bien hubo una leve mejora en algunos momentos, el alivio fue pasajero. “Ayer ocurrió lo mismo: tuvimos buen tiempo durante el día, pero por la tarde el clima cambió rotundamente y volvió la lluvia“, señaló en declaraciones televisivas, reflejando la incertidumbre que viven los vecinos frente a un clima inestable y persistente.
El jefe comunal también recordó que la zona ya había sufrido una inundación semanas atrás, aunque aclaró que el impacto de esta tormenta fue muy superior. Según explicó, la cantidad de agua caída en tan poco tiempo tomó por sorpresa a las autoridades y a la población. La rápida acumulación provocó que el riachuelo se desbordara y que amplios sectores quedaran completamente anegados, dificultando el ingreso de asistencia y el traslado de personas.
Ante este escenario, se montaron al menos 12 centros de evacuados en distintos puntos de la localidad, donde actualmente se alojan 73 familias. A su vez, otras 45 familias optaron por autoevacuarse y buscar refugio en casas de familiares o amigos. Los espacios habilitados funcionan como lugares de contención temporaria, con provisión de alimentos, agua potable y atención básica para los damnificados.
El operativo de emergencia cuenta con la participación de fuerzas nacionales y provinciales. Según informó la Agencia Federal de Emergencias, personal de Gendarmería Nacional trabaja en la asistencia sobre rutas y caminos afectados, en coordinación con Prefectura Naval, la Policía Federal y equipos de la provincia de Corrientes. Las tareas incluyen el control de accesos, la ayuda a familias aisladas y el monitoreo permanente de la situación hídrica.
Mientras continúan las lluvias intermitentes, las autoridades mantienen el alerta y recomiendan a la población extremar precauciones. La prioridad sigue siendo la seguridad de los vecinos y la asistencia a quienes perdieron todo a causa del temporal, en un contexto que aún presenta riesgos si las condiciones climáticas no mejoran en las próximas horas.
