La emoción de los alumnos de una escuela albergue que viajarán a la capital para ver al papa León XIV
Estudiantes del interior provincial ultimaron los detalles del viaje para participar de la misa central tras ser seleccionados oficialmente.
La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba moviliza al interior de la provincia, sumó un fuerte componente emotivo para una institución rural del interior provincial. Se trata de una escuela albergue que fue seleccionada directamente por el Gobierno cordobés para representar a los establecimientos educativos rurales y de montaña en los actos oficiales que encabezará el pontífice.
La elección por parte de la administración provincial no fue azarosa: el Ejecutivo buscó poner el foco en la tarea de contención social y educativa que realizan estas instituciones en zonas de difícil acceso, premiando el esfuerzo cotidiano de los chicos y docentes que sostienen el ciclo lectivo internados en las sierras.
Preparativos en el aula y expectativas en el aula albergue
La preparación del viaje incluyó trabajos especiales en los talleres y aulas del establecimiento albergue, donde los chicos elaboraron cartas y artesanías representativas de las sierras para llevar como ofrenda durante la celebración. La experiencia no solo abarca el encuentro fe religiosa, sino también el valor formativo de compartir el trayecto y la jornada masiva con miles de jóvenes de toda la provincia.
La movilización de estos alumnos refleja el clima festivo que se vive en los departamentos del interior cordobés, desde donde parten decenas de micros con contingentes escolares y parroquiales para sumarse al histórico paso del santo padre por suelo mediterráneo.
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