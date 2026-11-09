La emoción de los alumnos de una escuela albergue que viajarán a la capital para ver al papa León XIV

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba moviliza al interior de la provincia, sumó un fuerte componente emotivo para una institución rural del interior provincial. Se trata de una escuela albergue que fue seleccionada directamente por el Gobierno cordobés para representar a los establecimientos educativos rurales y de montaña en los actos oficiales que encabezará el pontífice.