Qué hacer con los chicos en vacaciones de invierno: todas las propuestas de la Ciudad de Buenos Aires

Bomberitos por un día y acróbatas motorizados

Los chicos podrán convertirse en "bomberos por un día" el jueves 23 a las 11 y a las 15 en la Estación de Bomberos IV de Recoleta (Laprida 1739). También podrán hacerlo el viernes 24 de 13 a 16 en el Parque de la Ciudad (F. de la Cruz al 4000, estacionamiento por Coronel Roca 4151, Villa Soldati) donde además habrá un gran despliegue con la banda musical de la Policía de la Ciudad, muestra de drones, educación vial, un juego para "Pequeños Detectives" y la Brigada Blanca, el escuadrón acrobático motorizado de la fuerza de seguridad porteña. Y también el jueves 30 a las 15 en la Estación de Bomberos II de Parque Patricios (Avenida Caseros 2849). El viernes 31 se repetirá el gran despliegue de motos, bomberos, perros K9 y banda musical en el Parque de la Ciudad. Para las actividades en las estaciones de bomberos hay que inscribirse en este link: https://www.formulariosgcba.gob.ar/r0zRqNv1RBGR1G2BLePp/canal/web

El Jardín Botánico y sus mini exploradores

En el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951) habrá visitas guiadas para conocer las plantas tropicales que habitan el parque, el jardín de las mariposas y los circuitos autoguiados para que las familias recorran con autonomía el espacio verde. También habrá una propuesta interactiva para que los chicos se conviertan en exploradores. Hay que inscribirse acá: https://www.formulariosgcba.gob.ar/r0zRqNv1RBGR1G2BLePp/canal/web. Abre sus puertas de martes a domingo, de 9.30 a 17.30.

¡A dejar las rueditas!

Los chicos tendrán una gran oportunidad para aprender a andar en bicicleta los fines de semana de las vacaciones de invierno: el 25 y 26 de julio, de 13 a 17, los instructores de la Ciudad irán al Parque de los Niños (Av. Cantilo y Av. Gral. Paz) con las técnicas para dejar las rueditas. La actividad se repite el 1 y 2 de agosto, en el mismo horario, en el Parque Ferroviario (Moldes 784).

Alicia en el bosque luminoso

Maravillosa Alicia llega al Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951) con una experiencia inmersiva nocturna inspirada en el universo de Lewis Carroll que combina arte lumínico, sonido envolvente y tecnología interactiva en un recorrido donde el público protagoniza la historia. Las entradas están disponibles en maravillosaalicia.com.ar.

Cultura japonesa para los chicos

El Jardín Japonés (Av. Berro y Av. Casares) transforma las vacaciones de invierno en una inmersión a la cultura japonesa con una programación diaria de lunes a domingo, de 10 a 18: habrá talleres de origami, ikebana, bonsai, pintura japonesa y manga. Los sábados habrá demostraciones de aikido, judo y karate y, los domingos, shows de tambores japoneses.

¡Un paseo por el Riachuelo!

El Paseo Náutico por el Riachuelo es una actividad de navegación que parte desde Vuelta de Rocha hasta el icónico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. El paseo permite redescubrir La Boca desde el agua y conocer parte de la historia de uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires. Para el abordaje hay que anotarse: https://www.formulariosgcba.gob.ar/r0zRqNv1RBGR1G2BLePp/canal/web

Estación Vacaciones en el Parque Ferroviario

Cerca del final de las vacaciones, el Parque Ferroviario (Moldes y Virrey Arredondo, en Colegiales) será sede de un festival pensado para que las familias disfruten de una experiencia cultural integral al aire libre. Habrá un escenario central con una programación artística para chicos, una carpa con actividades y juegos para resguardarse del frío. Se hará el sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 13 a 18.

Redescubriendo el Ecoparque

Con propuestas para toda la familia, el Ecoparque (Av. Las Heras y Av. Sarmiento, en Palermo), se convirtió en el espacio de educación ambiental y recreación en contacto con la naturaleza por excelencia. Durante las vacaciones, permanecerá abierto todos los días, de 11 a 18. La entrada es gratuita para los porteños, menores de 12, mayores de 65 y personas con discapacidad.

Un viaje subterráneo a la historia

El Museo del Subte (Del Barco Centenera 777) celebrará los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía con recorridos para chicos y el Taller Polvorín, exhibiciones de coches históricos, un patio gastronómico y paseos en tranvía por el barrio de Caballito. Se hará el sábado 25, de 14 a 19, y el domingo 26, de 15 a 19.

La diversión aterriza en Villa Urquiza

Mundo Arlequín, Los Lúdic, Cosas Chiquienormes, Caray Circo y La Linterna Mágica son algunos de los espectáculos que se presentarán en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) durante el receso de invierno. Además, Coté celebrará sus diez años arriba del escenario, Los Mellis Kids tendrán una misión espacial y una banda musicalizará La Pantera Rosa en vivo. Toda la programación y las entradas están disponibles en cc25.org.

Música y teatro en el CC Recoleta

Coté en el escenario, los conservatorios Piazzolla y Manuel de Falla y el Ensamble ArtHaus ofrecerán conciertos para toda la familia, Cara y Circo mezclarán magia y clown y Churumbé hará una peña interactiva para chicos y grandes. También habrá talleres de dibujo, acuarelas, narración y proyección de cine y cortos de animación. Todo eso y más ofrecerá el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) durante las vacaciones de invierno. Toda la información en centroculturalrecoleta.org.

Beatles para chicos en Parque Centenario

El sábado 25 a las 16, Nube 9 ofrecerá un recital para acercar el universo de Los Beatles a los chicos. El domingo 26, a la misma hora, se presentará la Banda de tías, con un humor irreverente y un rock ochentoso para toda la familia. Será en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal).

Gran menú infantil de vacaciones

Del 20 al 31 de julio, más de 35 restaurantes, pizzerías, heladerías, hamburgueserías y cafeterías de toda la Ciudad ofrecerán un menú infantil a precio promocional: plato principal, una bebida y un postre. Todos los locales adheridos y sus respectivos menús pueden consultarse en https://shorturl.at/yef9k.

Historias narradas a través del baile

Llega un espectáculo que cuenta pequeñas y misteriosas historias a través del movimiento y la danza con música de Mozart, Paganini y ritmos tradicionales celtas. Mundodanza es una obra para toda la familia y una oportunidad ideal para que los chicos descubran un mundo fascinante. Se estrena el jueves 23 y habrá funciones de martes a domingos en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Entradas en complejoteatral.gob.ar.

Gaming y música en Experiencia Joven

Gastronomía, gaming, música de vanguardia y un espectáculo de arte urbano se combinan en Experiencia Joven, el festival de la juventud porteña que propone una experiencia inmersiva en el Parque de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2263). Se hará el sábado 25, de 14 a 23.

Los museos porteños a todo ritmo

Los Museos de la Ciudad ofrecerán actividades especiales para chicos y grandes que incluyen talleres artísticos, espectáculos de música, circo y teatro, visitas guiadas, proyección de películas y postas de juegos. Las propuestas serán en las doce sedes de la red de museos. Toda la programación en https://shorturl.at/NjdWA.

Avistajes en las reservas porteñas

Entre senderos que se pierden en la flora y la fauna nativa, las familias podrán conocer el trabajo de conservación de las reservas porteñas. La de Costanera Sur (Av. Tristán Achával Rodríguez 1550) ofrecerá visitas guiadas, avistaje de aves y recorridos por el centro de interpretación, mientras que en la de Costanera Norte (Intendente Güiraldes 2160) habrá juegos y actividades en contacto con la naturaleza. Toda la información en buenosaires.gob.ar/ambiente.

Anilú devela los secretos del cofre

Anilú y el Cofre Mágico es un espectáculo que mezcla canciones, magia y color en una historia que irá revelando sorpresas una a una para cantar, bailar y dejarse llevar por la imaginación. Habrá funciones todos los días en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660). Localidades en https://shorturl.at/H6ubb.

En la punta del Obelisco

El Obelisco abre durante las vacaciones de invierno para que porteños y turistas disfruten de las vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. El mirador abre de 9 a 21 y los visitantes pueden acceder a esta experiencia inolvidable que ya fue disfrutada por más de 20 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.

Llega la feria del libro para chicos

Desde el viernes y hasta el 2 de agosto, en la Feria del Libro Infantil habrá más de 70 stands editoriales, talleres, música, teatro y más actividades para compartir con los chicos. Se hará en el Centro de Convenciones de la Ciudad (Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón). Abre todos los días, de 14 a 20.

Startups, poncho y mate en la Rural

La Expo Rural comienza este jueves y hasta el 26 de julio habrá desfiles de campeones, pista de tractores, cocina show, espacio de campo para chicos y familias, gastronomía y food trucks. La Ciudad tendrá su stand en el que estarán presentes startups, emprendimientos y proyectos tecnológicos que ofrecen soluciones al campo argentino. Abre de 9 a 20 en el predio de La Rural (Av. Sarmiento 2704).

Cuentos líricos del Colón para chicos

El ciclo Colón para Niños presenta la obra musical en un acto “Cuentos líricos: ¿Sabías que el mar tiene corazón?”. Las funciones tendrán lugar el martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio a las 16, y el domingo 26 a las 11. Las entradas están disponibles en teatrocolon.org.ar.

Un carpincho inquieto en su humedal

Remigio Verdiales, un carpincho se presenta en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). La obra cuenta la historia de un roedor tranquilo, amante de los matecitos y el silencio, que ve alterada su rutina en el humedal. Es para toda la familia y la interpreta el Grupo de Titiriteros del San Martín. Hay funciones de martes a domingos a las 15. Entradas en complejoteatral.gob.ar.

Manuelita viaja a conocer el mundo

El Teatro Regio (Av. Córdoba 6056) será el escenario de Manuelita, mi casa es el mundo, una versión contemporánea del clásico escrito por María Elena Walsh. La obra sigue a la heroica tortuga desde su nacimiento en Pehuajó hasta su inolvidable travesía a París. Funciones de martes a domingos a las 15. Entradas en complejoteatral.gob.ar.

El Gran Circo de los títeres

El Gran Circo, un clásico indestructible del Grupo de Titiriteros del San Martín –y un homenaje de Ariel Bufano a los orígenes del teatro nacional–, se presenta en el Cine Teatro El Plata de Mataderos (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Funciones de martes a domingos a las 15. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar.

El universo revela sus secretos

El Planetario (Av. Sarmiento s/n) ofrecerá una programación especial para que chicos y grandes descubran las maravillas del cosmos: el domo estrenará dos nuevos espectáculos de divulgación y habrá visitas guiadas, experiencias inmersivas, funciones distendidas y observaciones nocturnas. Los sábados se presentará Koufequin, una banda de rock y pop que interpela a los chicos desde la ciencia, la tecnología y la imaginación. Entradas en planetario.buenosaires.gob.ar.

Benito vuelve a La Boca

Benito de La Boca vuelve a subir al escenario del Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821) para su cuarta temporada. La obra combina teatro, música, poesía, artes plásticas y visuales. Habrá funciones de miércoles a viernes a las 14, y sábados y domingos a las 15. Las entradas se consiguen en complejoteatral.gob.ar.

¡La Usina del Arte a toda máquina!

Del 18 de julio al 2 de agosto, la Usina del Arte (Caffarena 1) acercará talleres, actividades, conciertos y espectáculos para toda la familia. Se presentarán Shambala Circo, Giorgio, El Circo de Campanita, El Barbero de Sevilla, Mundo Arlequín, Caracolá, Innovacirco y muchos más. Abre sus puertas de martes a sábados, de 12.30 a 20, y domingos, de 11 a 20. Toda la programación y la reserva de entradas en usinadelarte.ar.

Todos al Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU)

El sábado 25 en el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), en Puerto Madero, se realizará la actividad Dejá que vuele tu imaginación, con propuestas adaptadas para chicos de 4 a 12 años. Habrá actividades que estimulan la creatividad, la imaginación y el descubrimiento a través de experiencias interactivas. Actividad con inscripción previa: https://www.formulariosgcba.gob.ar/r0zRqNv1RBGR1G2BLePp/canal/web

Una visita única a la Mezquita

El viernes 31 a las 10, el Centro Cultural Islámico “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd, el templo islámico más grande de Latinoamérica, recibirá a vecinos y turistas para recorrer en una visita guiada sus casi 20 mil metros cuadrados. El recorrido invita a conocer la arquitectura, los símbolos y las tradiciones de uno de los espacios religiosos más emblemáticos de la Ciudad.