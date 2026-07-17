Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA este sábado: a qué hora se largan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores advirtieron por fuertes lluvias para el arranque del fin de semana. Los detalles.
Tras la inestabilidad de este viernes, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir nuevas lluvias este sábado 18 de julio. Con el foco puesto en la tarde y la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó tormentas de variada intensidad que opacarán los planes del fin de semana.
En este sentido, el organismo anticipó, primeramente, neblinas para la madrugada del primer día de descanso, mientras que la mañana cubrirá el cielo de nubes. En tanto, a la tarde y la noche llegarán tormentas aisladas, que obligarán a replantear las salidas, justo en el fin de semana previo del Día del Amigo.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo seguirá el clima en el AMBA, tras las lluvias del sábado
Para el domingo en que la Selección Argentina defienda el título de "campeón del mundo" ante España, el cielo de Buenos Aires estará nublado tanto de día como de noche.
La temperatura máxima alcanzará los 15°C y la mínima descenderá hasta los 10°C. Se prevé una humedad del 88% y vientos provenientes del sudeste a 15 mph, con una probabilidad de lluvia del 35% durante el día y del 20% por la noche.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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