Pronóstico del tiempo inusitado para la República Argentina con temperatura mímina de -15°C y máxima de 35°C
El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana extremo en la previa de la final del Mundial 2026. Conocé dónde hará calor intenso y dónde habrá nieve.
El pronóstico del tiempo en la República Argentina prevé un fin de semana atípico. A horas del partido decisivo del Mundial 2026, el territorio nacional experimentará fuertes contrastes térmicos que irán desde nevadas intensas y mínimas gélidas en el sur, hasta calor agobiante propio del verano en el norte.
Alertas por mucho Frío y Calor extremo en Argentina
Durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio, la amplitud térmica rondará los 50 grados de diferencia entre las distintas regiones. Las condiciones más severas que atravesará el país incluyen:
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Patagonia: Se espera un escenario de frío extremo con temperaturas que podrían desplomarse por debajo de los -15 °C durante el domingo, favoreciendo la formación de fuertes heladas y complicaciones viales por la presencia de hielo.
Cuyo y NOA: La zona cordillerana acumula más de dos metros de nieve, lo que obligará a mantener los pasos fronterizos cerrados. Por su parte, en el noroeste rige una peligrosa alerta por viento Zonda con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h y causar una grave reducción de la visibilidad.
Región del NEA: En el noreste del país se sentirá un marcado clima veraniego. Las marcas máximas se ubicarán en torno a los 35 °C durante el sábado, antes de que ingrese un frente de tormentas el día domingo que provocará un fuerte descenso de la temperatura.
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El escenario en el AMBA durante la final
Para los hinchas que se reúnan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sábado estará marcado por las lluvias, la humedad y las tormentas aisladas, con máximas cercanas a los 16 °C y el Río de la Plata en crecida.
Afortunadamente, para la hora de la gran final del domingo se prevé una mejora temporaria. Los simpatizantes podrán disfrutar del partido con un cielo nublado y unos frescos pero agradables 14 °C, aunque las precipitaciones regresarán hacia el final de la tarde o la noche.
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