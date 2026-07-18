Pronóstico del tiempo inusitado para la República Argentina con temperatura mímina de -15°C y máxima de 35°C

Patagonia: Se espera un escenario de frío extremo con temperaturas que podrían desplomarse por debajo de los -15 °C durante el domingo, favoreciendo la formación de fuertes heladas y complicaciones viales por la presencia de hielo.

Cuyo y NOA: La zona cordillerana acumula más de dos metros de nieve, lo que obligará a mantener los pasos fronterizos cerrados. Por su parte, en el noroeste rige una peligrosa alerta por viento Zonda con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h y causar una grave reducción de la visibilidad.