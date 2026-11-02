Javier Milei celebró la visita del papa León XIV y destacó el valor de las raíces judeocristianas
El presidente se refirió al viaje del pontífice durante un acto por Israel y sostuvo que permitirá reafirmar los valores que considera fundacionales de Occidente.
Javier Milei se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que será una oportunidad para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos, a los que definió como los cimientos de la civilización occidental.
"Este acontecimiento servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores judeocristianos que constituyen los cimientos de Occidente y de los que emana nuestra grandeza como civilización", afirmó el presidente durante su participación en la Noche de Celebración por Israel, realizada en la Iglesia Visión de Futuro.
Asimismo, puso en valor el encuentro entre personas unidas por una misma tradición religiosa y destacó el papel de la fe en el contexto actual: "Es un evento que reúne a todos aquellos que compartimos una ascendencia religiosa común y reivindica la importancia de la fe en nuestro presente, un presente que la necesita más que nunca", expresó.
Tensión en Boedo: vecinos autoconvocados insultaron a Milei en un acto de apoyo a Israel
La llegada del presidente Javier Milei a la Noche de Celebración por Israel, el tradicional evento donde el mandatario fue galardonado con el premio "Gratitud", estuvo lejos de desarrollarse en un clima de tranquilidad protocolar. En las inmediaciones de la Iglesia Visión de Futurol, en el barrio de Boedo, un grupo de autoconvocados y transeúntes se apostó sobre la traza urbana para cruzarlo con insultos a viva voz y muestras de repudio ante la atónita mirada de la custodia oficial.
Lejos de cualquier manifestación institucional, el malestar en la calle se tradujo en agravios directos contra la figura presidencial en el momento exacto en que ingresaba a la sede. El altercado, que quedó registrado por la gente en los celulares y rápidamente se viralizó en las redes sociales, expuso de forma cruda el descontento popular que persigue al líder libertario en cada una de sus apariciones públicas por fuera de los cordones de seguridad.
Premios adentro, gritos e insultos afuera
Mientras en el auditorio principal se sucedían los discursos de reconocimiento y los festejos de la comunidad en la previa al viaje express del mandatario a España, el clima en la vereda era radicalmente opuesto. Entre cánticos de rechazo y recriminaciones por la situación económica, los manifestantes hicieron tronar los insultos contra el jefe de Estado, evidenciando el profundo abismo entre los círculos de afinidad política y el humor social en la calle.
La retirada de la caravana oficial debió montarse bajo un operativo de despliegue preventivo para apurar la salida de los vehículos blindados y evitar mayores cruces con los autoconvocados que continuaban increpando a la comitiva. Una postal repetida de un Gobierno que, cada vez que sale de sus burbujas blindadas, choca de frente con la furia cotidiana de la calle.
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