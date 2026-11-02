Javier Milei celebró la visita del papa León XIV y destacó el valor de las raíces judeocristianas

Premios adentro, gritos e insultos afuera

Mientras en el auditorio principal se sucedían los discursos de reconocimiento y los festejos de la comunidad en la previa al viaje express del mandatario a España, el clima en la vereda era radicalmente opuesto. Entre cánticos de rechazo y recriminaciones por la situación económica, los manifestantes hicieron tronar los insultos contra el jefe de Estado, evidenciando el profundo abismo entre los círculos de afinidad política y el humor social en la calle.

La retirada de la caravana oficial debió montarse bajo un operativo de despliegue preventivo para apurar la salida de los vehículos blindados y evitar mayores cruces con los autoconvocados que continuaban increpando a la comitiva. Una postal repetida de un Gobierno que, cada vez que sale de sus burbujas blindadas, choca de frente con la furia cotidiana de la calle.