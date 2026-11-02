La China Ansa no se hizo cargo del tuit de Javier Milei pero aseguró: "No fui parte de ninguna emboscada"

Pese a la magnitud del enfrentamiento televisivo y a la polarización que se armó en el mundo digital, donde el propio jefe de Estado intervino con críticas hacia los modos de hacer periodismo político en la televisión argentina y demostrando lo poco ocupada que tiene su agenda, los protagonistas intentaron bajarle el nivel de conflictividad al tema horas más tarde. El propio Maratea compartió una fotografía junto a la periodista en sus redes sociales acompañada de un emoji afectivo, un gesto que la cronista replicó para calmar las aguas tras el fuerte revuelo mediático.