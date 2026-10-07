Tensión en Córdoba: una nena de primer grado fue a la escuela con un arma de fuego en su mochila
La menor llevaba la pistola escondida en su mochila. El hecho ocurrió en un establecimiento escolar ubicado en el barrio Alberdi.
Un grave momento de alarma y preocupación se vivió este miércoles por la mañana en el ámbito de la comunidad educativa de la ciudad de Córdoba, luego de que una nena que cursa el primer grado asistiera a clases con un arma de fuego escondida entre sus pertenencias.
El episodio tuvo lugar en un establecimiento escolar ubicado en el barrio Alberdi, cuando las autoridades del lugar advirtieron la presencia del elemento peligroso dentro de la mochila de la menor.
Si bien el caso generó inmediato desconcierto, las primeras versiones del hecho —difundidas por ElDoce.tv— indican que la menor habría tenido acceso al arma debido a que su madre se desempeña como efectiva policial.
Hasta el momento, los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo el descuido para que el artefacto terminara en el morral escolar, así como también si el mismo se encontraba apto para el disparo o cargado al momento del hallazgo.
Las autoridades educativas y policiales activaron los protocolos correspondientes para esclarecer lo sucedido y resguardar la integridad de los alumnos de la institución.
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