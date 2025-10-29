Tensión en el Congreso por la marcha de jubilados: el desmedido megaoperativo de Patricia Bullrich
Decenas de personas se reunieron frente al Congreso de la Nación, algunas de las cuales lograron llegar más cerca del edificio justo frente a la avenida Callao.
Decenas de personas se reunieron este miércoles ante el Congreso de la Nación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, para una nueva jornada de manifestación contra los ajustes del Gobierno a jubilados y pensionados, entre otros grupos vulnerables.
Una larga fila de Gendarmería se posicionó por la tarde frente al edificio del Congreso. Justo detrás, personal de la Policía Federal se paró siguiendo las órdenes dentro del protocolo ideado e impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Como parte del operativo se esperaba que la policía colocara el vallado más temprano, pero tardaron en su labor y se generó una brecha por la que pasó un grupo de manifestantes, en su mayoría jubilados, que luego fue repelido por personal policial con gases lacrimógenos.
En marchas anteriores los policías se posicionaron sobre Hipólito Yrigoyen pero como la valla tardó en estar lista entonces había personas más cerca de lo permitido, aunque siempre sobre la vereda de enfrente al Congreso, informó el canal C5N.
Al menos cuatro personas sufrieron lesiones por gas pimienta, según informaron asistentes a la marcha, y una señora explicó: "Nos habíamos quedado del otro lado y después empezaron a tirar gases para sacarnos".
Con resignación, la señora agregó que "un compañero escuchó que van a mandar a Gendarmería", y protestó porque "nos vienen a atacar a nosotros en vez de ir a cuidar la frontera de los narcos".
"La gente votó narcos y va a pasar lo mismo que a Bolsonaro: primero los dejan entrar y después los van a mandar a combatir", sentenció.
Tras poner toda clase de peros y aplicar ajustes brutales al sector de previsión social, el presidente Javier Milei vetó en 2024 la ley de movilidad jubilatoria, que estipulaba un mecanismo automático para actualizar los haberes de los jubilados.
A partir de ese momento el Gobierno tomó la decisión de otorgar bonos de manera discrecional para jubilados y pensionados, pero congeló el monto hace 21 meses y por eso el más reciente, anunciado el martes de esta semana, es de apenas $ 70.000, lo que representa una cifra nimia.
