Tensión en el Congreso por la marcha de jubilados: el desmedido megaoperativo de Patricia Bullrich

Con resignación, la señora agregó que "un compañero escuchó que van a mandar a Gendarmería", y protestó porque "nos vienen a atacar a nosotros en vez de ir a cuidar la frontera de los narcos".

"La gente votó narcos y va a pasar lo mismo que a Bolsonaro: primero los dejan entrar y después los van a mandar a combatir", sentenció.

Tras poner toda clase de peros y aplicar ajustes brutales al sector de previsión social, el presidente Javier Milei vetó en 2024 la ley de movilidad jubilatoria, que estipulaba un mecanismo automático para actualizar los haberes de los jubilados.

A partir de ese momento el Gobierno tomó la decisión de otorgar bonos de manera discrecional para jubilados y pensionados, pero congeló el monto hace 21 meses y por eso el más reciente, anunciado el martes de esta semana, es de apenas $ 70.000, lo que representa una cifra nimia.