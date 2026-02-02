Tensión en González Catán: mujer denunció que su hermano intentó en vivo atacarla con un cuchillo

De acuerdo con el testimonio brindado en el lugar, el almacén pertenecería a una tía de los involucrados, quien habría regresado para plantear su intención de volver a vivir en la propiedad. Sin embargo, las personas que actualmente ocupan la vivienda se negarían a retirarse.

En medio del intercambio, el hombre señalado como agresor rechazó las acusaciones y contraatacó señalando a su hermana, a quien acusó de robo, profundizando la tensión del episodio que se desarrolló en vivo ante las cámaras del noticiero.

canal 13 cuchillor

González Catán: motochorros asaltaron a su hijo, salió a defenderlo y le dispararon a matar

Un hombre fue atacado a balazos por un grupo de motochorros cuando intentó defender a su hijo y a un amigo, que acababan de ser víctimas de un robo en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. La violenta secuencia quedó registrada en dos videos.

El violento episodio ocurrió el sábado por la tarde en el barrio Padre Mario, cuando dos jóvenes se encontraban charlando en la vereda, justo enfrente de la casa de uno de ellos. De un momento a otro, siete delincuentes armados y distribuidos en cuatro motos irrumpieron en el lugar, rodearon a las víctimas y, en pocos segundos, les robaron las bicicletas.

Los jóvenes, rodeados por los delincuentes que los atacaron bajo la modalidad “piraña”, no opusieron resistencia y se alejaron del lugar. Sin embargo, cuando los motochorros se disponían a irse, el padre de una de las víctimas salió de su casa y, con un caño en sus manos, corrió hacia los atacantes.

El hecho quedó registrado en dos videos grabados por cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, el hombre logró golpear a uno de los delincuentes y luego empujar a otros dos, que cayeron de la moto. En el afán por huir, dejaron tiradas una de las bicicletas y luego recuperaron su rodado.

Sin embargo, mientras escapaban, uno de los delincuentes disparó cuatro veces contra las víctimas, que se habían detrás de una camioneta utilitaria y un árbol. Afortunadamente, los disparos no impactaron en ninguna de las personas involucradas.

“Podría haber sido un desastre”, reflexionó luego Gustavo, el hombre que salió de su casa para defender a su hijo y a un amigo.

“Cuando vi que le pegaron al amigo de mi hijo agarré la barra de cemento y no recuerdo más nada. Reaccioné cuando me dispararon. Tuve que ver el video, se me borró todo. Mi reacción fue evitar que le dispararan, porque lo tenían apuntado con el arma en el pecho. Después de los golpes sabemos que vienen los disparos”, expresó este lunes por la mañana en diálogo con TN.

“Dije, o mi tiran a mi o a él, y prefería que sea a mí, por eso salí a defender a mi hijo. Gracias a Dios hoy podemos contarlo”, agregó.

Según contó, dos minutos después del asalto, los mismos delincuentes atacaron otro comercio de la zona, donde golpearon a todas las víctimas.

“Mi hijo está asustado, todavía le duele un poco la espalda y la cabeza. Él se fue juntando su moneda una detrás de otra y cuando tuvo la plata me dijo: ‘Pa, me quiero comprar esta bicicleta’. Yo lo acompañé, se compró la bicicleta, un esfuerzo de él, y es lógico que lo defienda con uñas y dientes porque le costó a él”, consideró.

Los videos del asalto, que fueron captados por cámaras particulares, ya se encuentran en manos de la Justicia. Sin embargo, hasta este lunes a la mañana, los motochorros continuaban prófugos.