Tensión en González Catán: mujer denunció que su hermano intentó en vivo atacarla con un cuchillo
El episodio ocurrió durante una cobertura periodística por otro caso policial y derivó en un confuso intercambio de acusaciones cruzadas entre familiares.
Un tenso episodio de violencia se registró en González Catán, cuando una mujer denunció frente a las cámaras de un programa de televisión que su hermano intentaba atacarla con un cuchillo durante una cobertura televisiva.
El hecho sucedió este lunes en el programa Mediodía Noticias (El Trece) durante una cobertura en vivo realizada por el cronista Lucas Jerez en dicha localidad bonaerense. Según relató, la denuncia se produjo en el interior de un almacén, cuando una mujer utilizó las cámaras para denunciar que su hermano la quería atacar con un arma blanca.
Minutos después, el hombre señalado como agresor salió del comercio y exigió al equipo periodístico que se retirara del lugar, pedido que fue atendido por el periodista para evitar una escalada del conflicto.
La escena se tornó aún más confusa cuando otra mujer se acercó al móvil y acusó a su propio hijo de amenazas reiteradas. De acuerdo a los testimonio, el joven la habría intimidado con armas blancas y de fuego, y sostuvo que la situación era conocida por los vecinos y que ya había sido denunciada ante la Policía.
A su vez, la primera denunciante insistió en que el hombre que había pedido que no se filmara portaba dos cuchillos y que pretendía atacar a otro de sus hermanos. Ante la multiplicidad de versiones, el cronista intentó reconstruir el conflicto, que estaría vinculado a una disputa familiar por la ocupación de una vivienda y el uso del comercio.
De acuerdo con el testimonio brindado en el lugar, el almacén pertenecería a una tía de los involucrados, quien habría regresado para plantear su intención de volver a vivir en la propiedad. Sin embargo, las personas que actualmente ocupan la vivienda se negarían a retirarse.
En medio del intercambio, el hombre señalado como agresor rechazó las acusaciones y contraatacó señalando a su hermana, a quien acusó de robo, profundizando la tensión del episodio que se desarrolló en vivo ante las cámaras del noticiero.
González Catán: motochorros asaltaron a su hijo, salió a defenderlo y le dispararon a matar
Un hombre fue atacado a balazos por un grupo de motochorros cuando intentó defender a su hijo y a un amigo, que acababan de ser víctimas de un robo en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. La violenta secuencia quedó registrada en dos videos.
El violento episodio ocurrió el sábado por la tarde en el barrio Padre Mario, cuando dos jóvenes se encontraban charlando en la vereda, justo enfrente de la casa de uno de ellos. De un momento a otro, siete delincuentes armados y distribuidos en cuatro motos irrumpieron en el lugar, rodearon a las víctimas y, en pocos segundos, les robaron las bicicletas.
Los jóvenes, rodeados por los delincuentes que los atacaron bajo la modalidad “piraña”, no opusieron resistencia y se alejaron del lugar. Sin embargo, cuando los motochorros se disponían a irse, el padre de una de las víctimas salió de su casa y, con un caño en sus manos, corrió hacia los atacantes.
El hecho quedó registrado en dos videos grabados por cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, el hombre logró golpear a uno de los delincuentes y luego empujar a otros dos, que cayeron de la moto. En el afán por huir, dejaron tiradas una de las bicicletas y luego recuperaron su rodado.
Sin embargo, mientras escapaban, uno de los delincuentes disparó cuatro veces contra las víctimas, que se habían detrás de una camioneta utilitaria y un árbol. Afortunadamente, los disparos no impactaron en ninguna de las personas involucradas.
“Podría haber sido un desastre”, reflexionó luego Gustavo, el hombre que salió de su casa para defender a su hijo y a un amigo.
“Cuando vi que le pegaron al amigo de mi hijo agarré la barra de cemento y no recuerdo más nada. Reaccioné cuando me dispararon. Tuve que ver el video, se me borró todo. Mi reacción fue evitar que le dispararan, porque lo tenían apuntado con el arma en el pecho. Después de los golpes sabemos que vienen los disparos”, expresó este lunes por la mañana en diálogo con TN.
“Dije, o mi tiran a mi o a él, y prefería que sea a mí, por eso salí a defender a mi hijo. Gracias a Dios hoy podemos contarlo”, agregó.
Según contó, dos minutos después del asalto, los mismos delincuentes atacaron otro comercio de la zona, donde golpearon a todas las víctimas.
“Mi hijo está asustado, todavía le duele un poco la espalda y la cabeza. Él se fue juntando su moneda una detrás de otra y cuando tuvo la plata me dijo: ‘Pa, me quiero comprar esta bicicleta’. Yo lo acompañé, se compró la bicicleta, un esfuerzo de él, y es lógico que lo defienda con uñas y dientes porque le costó a él”, consideró.
Los videos del asalto, que fueron captados por cámaras particulares, ya se encuentran en manos de la Justicia. Sin embargo, hasta este lunes a la mañana, los motochorros continuaban prófugos.
