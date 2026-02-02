Chubut: cortaron la ruta 71 hacia Cholila para combatir los incendios forestales
Hay más de 500 brigadistas trabajando junto a la Cordillera de los Andes. Las autoridades apuestan a que las lluvias pronosticadas mejoren el panorama.
En apenas un mes los incendios forestales provocaron estragos en la provincia de Chubut, donde este lunes fue necesario cortar la ruta 71 camino a Cholila, en el departamento Cushamen, para facilitar el trabajo de cientos de brigadistas.
Se calcula que ya se perdieron unas 50.000 hectáreas entre bosques y campos desde las primeras alarmas por incendios forestales en Chubut y otras provincias de la Patagonia, como Neuquén o Río Negro.
Mientras la justicia provincial intenta ecnontrar a los responsables de los focos intencionales, más de 500 brigadistas intentan apagar el fuego. Por eso se interrumpió la circulación de la ruta 71 a la altura de la localidad de Los Retamos, en El Hoyo, una de las zonas donde la crisis ígnea persiste hace semanas.
Dadas las características del terreno -empinado, accidentado, de senderos angostos y agrestes- los integrantes de Bomberos Voluntarios y otros miembros del operativo tuvieron que abrirse camino a pie con motosierras para cortar troncos y evitar la propagación del fuego.
Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), el escenario es de “extrema complejidad” debido a la simultaneidad de los incendios en las zonas Norte y Centro de la región patagónica.
Las llamas afectan áreas protegidas de Parques Nacionales de Chubut, como el de Lago Puelo o Los Alerces, y sigue presente en el de Nahuel Huapi (compatido por Neuquén y Río Negro) y el Lanín (Nequén).
Al 2 de febrero de 2026 trabajan en el Parque Nacional Los Alerces unos 247 empleados de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut.
Pero las condiciones meteorológicas juegan un rol clave en la propagación de los incendios forestales, y las autoridades esperan que las lluvias hagan magia, aunque 2026 ya podría ser considerado el año más seco de la década para la provincia de Chubut.
"Intentamos avanzar pero se complicó y estamos replegando. Lo principal es la seguridad de los brigadistas, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma", explicó uno de los combatientes del fuego en declaraciones formuladas el domingo pasado.
