Chubut: cortaron la ruta 71 hacia Cholila para combatir los incendios forestales

Las llamas afectan áreas protegidas de Parques Nacionales de Chubut, como el de Lago Puelo o Los Alerces, y sigue presente en el de Nahuel Huapi (compatido por Neuquén y Río Negro) y el Lanín (Nequén).

Al 2 de febrero de 2026 trabajan en el Parque Nacional Los Alerces unos 247 empleados de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut.

Incendios Chubut Ruta 40 - Epuyén y El Hoyo

Pero las condiciones meteorológicas juegan un rol clave en la propagación de los incendios forestales, y las autoridades esperan que las lluvias hagan magia, aunque 2026 ya podría ser considerado el año más seco de la década para la provincia de Chubut.

"Intentamos avanzar pero se complicó y estamos replegando. Lo principal es la seguridad de los brigadistas, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma", explicó uno de los combatientes del fuego en declaraciones formuladas el domingo pasado.