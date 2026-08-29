Llega a Buenos Aires una misión del Vaticano para limar detalles de la visita del papa León XIV

La llegada de la delegación se enmarca en los trabajos logísticos y de seguridad que se llevan adelante de cara a la visita de León XIV, que ya tuvieron esta semana un primer paso cuando el Papa recibió en la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro

Según trascendió, con ellos dialogó sobre distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina y sobre la preparación de su visita, y el Pontífice les manifestó su entusiasmo por el viaje asegurando estar al tanto de las distintas opciones que se encuentran bajo análisis para su realización.