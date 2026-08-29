Llega a Buenos Aires una misión del Vaticano para limar detalles de la visita del papa León XIV
La delegación oficial tiene previsto llegar este domingo al Aeroparque Jorge Newbery con el objetivo de abordar todo lo concerniente a la visita del Papa.
Como se sabe, el papa León XIV tiene prevista una visita a la Argentina que durará tres días durante los cuales visitará tres ciudades de nuestro país: Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde se esperan movilizaciones multitudinarias.
El Sumo Pontífice arribará a la capital del país el domingo 8 de noviembre desde Uruguay, donde visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida, y luego llegará a nuestro país para permanecer hasta el miércoles 11 de noviembre.
Con esa perspectiva, una delegación oficial del Vaticano llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la próxima visita, arribando al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369.
El arribo contará con un operativo especial de seguridad, que incluirá acompañamiento policial durante el traslado; además, se realizará un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal.
La comitiva será trasladada en un dispositivo compuesto por cinco vehículos. Por el momento, no fueron informados los dominios de las unidades que serán utilizadas durante el operativo, que forma parte de las tareas de coordinación previas al viaje del pontífice.
La llegada de la delegación se enmarca en los trabajos logísticos y de seguridad que se llevan adelante de cara a la visita de León XIV, que ya tuvieron esta semana un primer paso cuando el Papa recibió en la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro
Según trascendió, con ellos dialogó sobre distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina y sobre la preparación de su visita, y el Pontífice les manifestó su entusiasmo por el viaje asegurando estar al tanto de las distintas opciones que se encuentran bajo análisis para su realización.
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