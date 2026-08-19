Enner Valencia debutó en Boca: cómo fue su estreno ante Recoleta y la chance que tuvo

¿QUÉ PASÓ, ENNER? Valencia tuvo una chance inmejorable para marcar en su debut en Boca ante Recoleta y no pudo acomodarse para definir bien.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DSgCCfKNye — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

La buena noticia para el delantero fue que tuvo una ocasión muy clara sobre el cierre. Ya en tiempo de descuento, Boca construyó una buena jugada colectiva y Alan Velasco encontró a Valencia dentro del área. El ecuatoriano recibió la asistencia con la posibilidad concreta de convertir, pero no consiguió definir la acción que podía haber terminado en su primer gol con el club.

La mirada de Sebastián Vignolo sobre su debut

El estreno del atacante también fue analizado durante la transmisión. Sebastián “Pollo” Vignolo hizo referencia al estado físico y futbolístico del delantero y consideró que todavía necesita tiempo para adaptarse. “No sintoniza todavía. ¿Es el primer partido de Valencia después del Mundial que quedó afuera Ecuador?”, planteó el relator durante la transmisión. Luego de recibir la confirmación, Vignolo profundizó su análisis: “¡Se nota, eh! Pero va andar bien, tiene categoría”.

El periodista también remarcó que el delantero necesita tiempo para encontrar su mejor versión y que el club de la Ribera puede ser un contexto favorable para conseguirlo. “Deberá sintonizar, afinar. Aquí, decía Gustavo (López) tiene que jugar para que meta el gol de Valencia, el que no pudo jugar fue Valencia para marcar su gol. Igual es bueno, pero Boca le va a poder dar tiempo”, sostuvo.