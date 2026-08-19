Enner Valencia debutó en Boca: cómo fue su estreno ante Recoleta y la chance que tuvo
El delantero ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo durante la goleada del Xeneize en Paraguay, pero no pudo convertir en su primera presentación con la camiseta azul y oro.
Enner Valencia tuvo este martes su esperado debut con la camiseta de Boca. El delantero ecuatoriano ingresó durante el segundo tiempo en la goleada por 4-0 ante Deportivo Recoleta, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, y disputó sus primeros minutos como futbolista del Xeneize. Aunque no pudo marcar, tuvo una oportunidad inmejorable en el tramo final del encuentro para conseguir su primer gol en el club.
El conjunto nacional ya había llegado al estadio Defensores del Chaco con una ventaja considerable después del 3-1 conseguido en el encuentro de ida. Con la serie prácticamente encaminada, el equipo aprovechó la tranquilidad del resultado para administrar los tiempos y terminó construyendo otra contundente victoria, esta vez por 4-0, que le permitió cerrar la llave con un global de 7-1 y meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.
Valencia comenzó el partido en el banco de suplentes y recién ingresó a los 57 minutos. El entrenador decidió que reemplazara a Miguel Merentiel, cuando el resultado ya favorecía ampliamente al conjunto argentino. De esa manera, el atacante ecuatoriano tuvo más de media hora para comenzar a adaptarse a sus nuevos compañeros y sumar ritmo competitivo.
Enner Valencia, todavía lejos de su mejor versión
Durante sus primeros minutos en cancha, el delantero intentó participar de los movimientos ofensivos. En varias oportunidades buscó conectarse con sus compañeros y se posicionó dentro del área para aprovechar algún centro o pase que pudiera dejarlo de cara al arco. Sin embargo, la pelota no llegó con demasiada frecuencia a sus pies.
El mundialista tampoco consiguió imponerse en los duelos individuales frente a los defensores de Recoleta y por momentos debió retroceder para colaborar cuando el conjunto paraguayo intentaba salir de contraataque. El contexto fue favorable para Boca, pero el ecuatoriano evidenció que todavía necesita recuperar ritmo y ponerse a la par físicamente del resto del plantel.
La buena noticia para el delantero fue que tuvo una ocasión muy clara sobre el cierre. Ya en tiempo de descuento, Boca construyó una buena jugada colectiva y Alan Velasco encontró a Valencia dentro del área. El ecuatoriano recibió la asistencia con la posibilidad concreta de convertir, pero no consiguió definir la acción que podía haber terminado en su primer gol con el club.
La mirada de Sebastián Vignolo sobre su debut
El estreno del atacante también fue analizado durante la transmisión. Sebastián “Pollo” Vignolo hizo referencia al estado físico y futbolístico del delantero y consideró que todavía necesita tiempo para adaptarse. “No sintoniza todavía. ¿Es el primer partido de Valencia después del Mundial que quedó afuera Ecuador?”, planteó el relator durante la transmisión. Luego de recibir la confirmación, Vignolo profundizó su análisis: “¡Se nota, eh! Pero va andar bien, tiene categoría”.
El periodista también remarcó que el delantero necesita tiempo para encontrar su mejor versión y que el club de la Ribera puede ser un contexto favorable para conseguirlo. “Deberá sintonizar, afinar. Aquí, decía Gustavo (López) tiene que jugar para que meta el gol de Valencia, el que no pudo jugar fue Valencia para marcar su gol. Igual es bueno, pero Boca le va a poder dar tiempo”, sostuvo.
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