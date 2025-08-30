La joya escondida de Salta que tenés que descubrir: mucha cultura gastronómica y enológica

Cada enero, Molinos cobra vida con el Festival Nacional del Poncho, Doma y Folklore, una celebración que reúne música tradicional, destrezas gauchescas y la mejor cocina local. Es la oportunidad perfecta para sumergirse en el espíritu festivo y comunitario de la región.

Dónde queda Molinos

El pueblo se ubica en el sudeste de Salta, a 206 kilómetros de la capital provincial, en pleno Valle Calchaquí. Rodeado de montañas y viñedos, su paisaje es un auténtico museo a cielo abierto donde conviven historia y naturaleza.

Cómo llegar a Molinos

Se puede acceder desde la ciudad de Salta en auto, recorriendo aproximadamente tres horas de viaje. El camino atraviesa paisajes únicos del noroeste, lo que convierte al trayecto en parte de la experiencia. También existen excursiones organizadas que incluyen visitas a otros pueblos de los Valles Calchaquíes, como Cachi o Seclantás, ampliando la propuesta turística.