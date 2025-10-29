Hurlingham: una mujer manejó con un hombre en el capot de su camioneta tras una discusión de tránsito

La sola idea de ver un patrullero provocó una reacción adversa de la conductora de la camioneta, que arrancó el vehículo sin importarle qué tenía que esquivar para escapar.

"Mi hermano alcanzó a tomarse del capot para evitar que se vaya. Entonces puso primera, esquivó el auto, llegó hasta Roca, tomó contramano por alrededor de 150 metros, llegó hasta Isabel de Maestro, donde hizo dos cuadras más y un auto que siguió la secuencia se le cruzó y la frenó", relató Jeremías.

Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Hurlingham lograron captar el momento en que la mujer manejó con el hombre sobre el capot hasta llegar a cubrir al menos seis cuadras.

Tanto el joven como la mujer terminaron en la comisaría 1° de Hurlingham, donde el marido de la conductora temeraria apareció para rescatarla: se la llevó tras comprometerse a enviar por Whatsapp la documentación de su auto.

Jeremías explicó que el compromiso del marido de la conductora no es suficiente: "Esa mujer atentó contra mi hermano. Terminó en una clínica, está con medicación y no puede ser que todo esto quede en la nada", señaló.

"Ya hicimos la denuncia en el seguro, pero no sabemos nada de ella", anticipó sobre el caso, que quedó en manos de la Fiscalía Fiscalía N° 1 de Morón.

El problema, por decirlo de algún modo, es que como al joven de 20 años no le quedaron lesiones del episodio la mujer sólo podría ser acusada ante la Justicia de Faltas de Hurlingham por circular con su auto sin documentación.