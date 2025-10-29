Hurlingham: una mujer manejó con un hombre en el capot de su camioneta tras una discusión de tránsito
El hombre le pidió los papeles del vehículo a la conductora porque antes lo había chocado en la avenida Vergara, en Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Una mujer de Hurlingham se volvió viral este martes después de que se difundiera un video del momento en que manejó su camioneta seis cuadras con un hombre sobre el capot. La conductora temeraria arremetió contra la víctima por una discusión tras un accidente de tránsito.
La secuencia fue registrada durante la tarde del domingo pasado, unos 20 minutos de las 18, cuando la conductora de una camioneta Volkswagen T-Cross blanca se chocó por atrás a un Fiat 147 azul que estaba detenido en un semáforo de la intersección de avenida Vergara y Julio Argentino Roca, justo al lado de las vías del tren Urquiza.
"Mi hermano manejaba su Fiat 147 azul y esperaba el cambio de luz en el semáforo, que estaba en rojo. De repente, una camioneta T Cross blanca lo embiste de atrás. Él se bajó y le preguntó a la mujer cómo estaba y le pidió la documentación del vehículo, pero ella le contestó que no la tenía encima", relató Jeremías, familiar del afectado, al sitio Primer Plano Online.
Tras corroborar que la conductora de la camioneta y su hija -que es menor de edad- estaban en buen estado, el conductor del Fiat, que tiene 20 años, decidió insistir en el pedido de documentación para el seguro.
Como la mujer se negó nuevamente, le sugirió "arreglar" entre ellos y hasta le ofreció que lo siguiera a su casa para darle los datos, el muchacho le pidió a su hermana, que estaba en su auto, que llamara a la Policía.
La sola idea de ver un patrullero provocó una reacción adversa de la conductora de la camioneta, que arrancó el vehículo sin importarle qué tenía que esquivar para escapar.
"Mi hermano alcanzó a tomarse del capot para evitar que se vaya. Entonces puso primera, esquivó el auto, llegó hasta Roca, tomó contramano por alrededor de 150 metros, llegó hasta Isabel de Maestro, donde hizo dos cuadras más y un auto que siguió la secuencia se le cruzó y la frenó", relató Jeremías.
Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Hurlingham lograron captar el momento en que la mujer manejó con el hombre sobre el capot hasta llegar a cubrir al menos seis cuadras.
Tanto el joven como la mujer terminaron en la comisaría 1° de Hurlingham, donde el marido de la conductora temeraria apareció para rescatarla: se la llevó tras comprometerse a enviar por Whatsapp la documentación de su auto.
Jeremías explicó que el compromiso del marido de la conductora no es suficiente: "Esa mujer atentó contra mi hermano. Terminó en una clínica, está con medicación y no puede ser que todo esto quede en la nada", señaló.
"Ya hicimos la denuncia en el seguro, pero no sabemos nada de ella", anticipó sobre el caso, que quedó en manos de la Fiscalía Fiscalía N° 1 de Morón.
El problema, por decirlo de algún modo, es que como al joven de 20 años no le quedaron lesiones del episodio la mujer sólo podría ser acusada ante la Justicia de Faltas de Hurlingham por circular con su auto sin documentación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario