Terror en Maschwitz: la denuncia de una madre por el intento de masacre escolar

“Yo misma hice la denuncia en la comisaría, porque desde la dirección nos dijeron que ya estaba hecha, pero en realidad no había nada. Tuvimos que intervenir los padres”, relató Valeria a los medios desde la puerta del colegio.

Su hijo, elegido como delegado, fue uno de los primeros en ser informado sobre la situación por parte de las autoridades, que convocaron a una reunión obligatoria con los tutores. “Lo traje porque era importante, pero después de esto no pienso volver a mandarlo. Mi hijo tiene miedo”, aseguró.

La comunidad educativa expresó su indignación por la falta de respuestas concretas. “Nos enteramos por los padres que estaban circulando fotos y amenazas. Ni siquiera sabemos quiénes son los chicos ni sus familias. Los directivos parecen más preocupados por protegerse que por darnos explicaciones”, denunció Valeria.

Aunque finalmente se determinó una sanción de cuatro meses para los alumnos involucrados, los padres aseguran que en la reunión con la escuela se había mencionado una suspensión de solo una semana. “Esto no es un chiste. Si no lo hacían ahora, lo iban a hacer más adelante. Tienen que tomar medidas firmes. Entendemos que todos tienen derecho a estudiar, pero no en este colegio”, reclamó la madre.

El caso estalló a partir de un grupo de WhatsApp creado por alumnos de entre 13 y 15 años, donde hablaban con total crudeza sobre cómo ejecutar una masacre dentro del colegio. “Persona que ven, persona a la que disparan. No se elige”, decía uno de los mensajes. Otro agregaba: “Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”.

Una alumna identificada como Mai fue señalada como la autora del grupo. Según trascendió, en los chats afirmaba que podía conseguir armas a través de su padrastro y mencionaba específicamente una Uzi calibre .22 que “entra en la mochila” y permite “disparar en ráfaga”. Pese a estas afirmaciones, un allanamiento en su domicilio no encontró armas. Las autoridades del colegio, por su parte, aseguraron que la joven tiene “problemas mentales” y minimizaron el riesgo de que el plan se concretara.

El impacto del caso generó preocupación y miedo en toda la comunidad. Las familias reclaman acciones urgentes y mayor claridad sobre los protocolos de prevención, mientras crecen los pedidos para que los responsables sean expulsados de manera definitiva. Por ahora, reina la incertidumbre y la sensación de que todo pudo haber terminado en tragedia.