Fuerte choque de un patrullero con un auto dejó un herido en Nueva Pompeya

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Santa Fe: un automovilista se estrelló contra una columna y dio positivo alcoholemia



Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada del jueves en la Costanera de la ciudad de Santa Fe, donde un automóvil terminó impactando contra una columna del alumbrado público. Tras las actuaciones realizadas en el lugar, se confirmó que el conductor arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.53 en la intersección de avenida Almirante Brown y calle Cassanello, uno de los sectores más transitados del corredor costero de la capital santafesina, especialmente durante las noches y madrugadas.

Las primeras informaciones llegaron a través de un aviso que alertaba sobre un siniestro vial protagonizado por un automóvil que, por causas que son materia de investigación, perdió el control de su marcha y colisionó contra una columna de iluminación emplazada sobre la avenida.

Al momento de la comunicación inicial no se tenía precisión sobre la cantidad de personas lesionadas ni sobre el estado de los ocupantes del vehículo. Por tal motivo se activó el protocolo de emergencia y se dio intervención al servicio sanitario 107.

Mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor, agentes municipales practicaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor del automóvil. El examen arrojó resultado positivo, circunstancia que quedó incorporada a las actuaciones administrativas y judiciales derivadas del siniestro.

Peritajes en el lugar

El impacto provocó daños materiales tanto en el vehículo como en la estructura de la columna que, por el impacto, quedó con una importante inclinación y riesgo de caída. Las autoridades trabajaron durante varios minutos para ordenar la circulación y relevar las condiciones en que se produjo el choque.

Ahora se procura establecer con precisión la mecánica del accidente, aunque las primeras evidencias indican que el automóvil habría perdido estabilidad antes de finalizar su recorrido contra la columna ubicada sobre el cantero central de la avenida.