Terror en Quilmes por un perro suelto que ataca mascotas

Joaquín, que es el dueño de un caniche llamado Vito, le contó a C5N que "hay videos que atacó a dos perros salchicha y a una pareja de adultos mayores que tienen un caniche".

Justamente ese episodio quedó registrado el domingo pasado, cuando la pareja sacó a pasear a su mascota y terminó teniendo que rescatarlo de las fauces del perro violento.

A Vito, el caniche de Joaquín, lo había atacado un día antes en esa misma zona de Quilmes. "Literalmente pasamos alrededor y lo atacó sin mediar palabra", agregó el hombre en clara referencia a la falta de diálogo de la supuesta persona dueña del animal violento, que aparece en los videos que sirven como evidencia.

"Gracias a la gente de la feria que nos ayudó, porque entre cinco personas estábamos tratando de sacarlo. Gracias a que lo teníamos con la correa lo pudimos levantar, pero fue una situación horrible", agregó Joaquín sobre uno de los dos ataques que su perro sufrió en un mismo sábado.

"Vino la Patrulla Urbana y tenemos entendido que a esta persona le pidieron que se fuera, pero el domingo estaba acá con el mismo perro, y frecuenta plazas de acá alrededor. Me llegó el dato de que al perro lo tiene en una cucha en la vereda de la casa. No vive adentro, no sé si recibe algún tipo de atención", agregó.

Como suele ocurrir, la mascota es reflejo de su amo y en este caso Joaquín afirmó que esta persona que aparece junto al perro violento "parece que disfruta del ataque" porque "no hace nada, está mirando nada más". A pesar de las denuncias y llamados de atención se niega a ponerle bozal o correa a su mascota.

"Cuando le planteé qué estaba haciendo con su perro sin bozal y le mostré lo que le hizo al mío, me dijo: 'Te lo voy a terminar matando yo con las encías de mi boca'", recordó Joaquín, con un timing tan notable que el dúo en cuestión apareció en medio de la nota.

"¿Por qué decís que es mi perro? Sacá el micrófono", espetó la persona que estaría a cargo del perro violento cuando le consultaron por su animal, que es mala compañía.