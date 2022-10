Qué ves: el test viral que revela si sos una persona extrovertida

LEER MÁS: Qué ves: el test viral que revela si sos una persona detallista

test.jpg

Solución del test

UNAS PERSONAS

Eres una persona que se destaca por su tranquilidad. No te agradan las discusiones y detestas tanto los malos tratos como las injusticias. Siempre estás bien predispuesto a ayudar a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. Por tu familia eres capaz de darlo todo, su felicidad es más importante que la tuya. Ves a través de los ojos de las personas que más quieres. Eres muy bondadoso y generoso con todo lo que posees.

UN CANDELABRO

Te destacas por ser alguien muy extrovertido. No toleras que te impongan lo que debes hacer y no te gusta dar explicaciones a nadie. Para ti, la libertad es lo más importante que tienes y no lo negocias por nada en el mundo. Te encanta entablar conversaciones con desconocidos y haces nuevos amigos con mucha facilidad.

Consideras que tu paso por la Tierra es muy corto y por ello, no te privas de hacer nada que te apetezca. Eres auténtico y le das poca importancia a lo que los demás opinen sobre ti. Te gusta escuchar los problemas de tus amigos y sueles dar muy buenos consejos cuando los necesitan.