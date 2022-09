Qué ves: el test viral que revela si sos una persona leal

test

Si viste una mano

Si lo primero que viste fue una mano sos alguien muy inquieto, cariñoso y leal. Te encanta estar en pareja y creés que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada.

No toleras que te digan qué hacer y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer. La zona de confort no es para ti.

Jamás te quedas en el mismo sitio por mucho tiempo y con frecuencia buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades.

Si viste un corazón

Si lo primero que viste fue un corazón sos alguien que vive el presente y disfruta del hoy como si no existiera un mañana.

Sos una persona que nunca tiene un no como respuesta. Disfrutas del ahora porque eres consciente de que es lo único seguro que tienes.

Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón y sos capaz de dar absolutamente todo por ver felices a quienes más amas.