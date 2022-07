Qué ves: el test viral que revela si sos una persona observadora

test

La respuesta del test

Si lo primero que viste fue una fábrica, podrías ser una persona demasiado observadora y que se caracteriza por tener una gran capacidad resolutiva. Eres muy leal y amable con todo el que se cruza en tu camino. A la hora de dar consejos eres el mejor y con frecuencia tus amigos acuden a ti para que los orientes. Detestas la falsedad y la hipocresía. No tienes pelos en la lengua al momento de decir lo que piensas y por eso eres un ejemplo a seguir para muchos. Te gustan los desafíos y constantemente te encuentras en la búsqueda de nuevas aventuras para poner a prueba tus capacidades.

Si lo primero que viste fue un cráneo, podrías ser una persona muy racional y siempre piensas en frío antes de tomar cualquier decisión. Eres muy generoso con todo lo que tienes y tu familia ocupa un lugar importante en tu vida. Te cuesta decir que no y esto, en reiteradas ocasiones, te ha traído problemas. Tratas de no prejuzgar a los que no conoces y con frecuencia te pones en su lugar para entender qué les ocurre. Si alguien te lastima, perdonas con facilidad y no guardas rencor; sin embargo, optas por no depositar más tu confianza en aquella persona.