Qué ves: el test viral que revela si sos una persona obstinada

test viral

Respuestas del test de personalidad

- Ardilla: si lo primero que viste fue una ardilla, podrías ser una persona extremadamente obstinada. Cuando algo se mete en tu cabeza, es muy difícil que te hagan cambiar de opinión. Eres muy organizado y pasional con todo lo que realizas. Pones mucho empeño y dedicación en lo que emprendes. Nunca te dejas vencer por un obstáculo ya que tienes muy en claro lo que deseas. Los tropiezos te dan más fuerza para salir adelante y alcanzar tus metas.

- Fuego: si lo primero que viste fue fuego, podrías ser una persona que destaca por ser muy observadora. Registras cada detalle de lo que captan tus ojos y nada se te pasa por alto. Prefieres tener relaciones amorosas cortas pero intensas porque no crees en la monogamia. Eres muy transparente y no sabes ocultar lo que sientes. Sobresales por tu honestidad y por ser el mejor dando consejos. No soportas la falsedad y te alejas de la gente hipócrita.