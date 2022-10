Qué ves: el test viral que revela si sos una persona perseverante

palta guitarra test.png

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

UNA GUITARRA

Si lo primero que viste en la imagen fue la guitarra, te destacás por ser una persona muy extrovertida. Vivís tus días como si no existiera un mañana. Hacés amigos con facilidad. Amás la libertad. No concebís la idea de estar atado a algo o a alguien. Para vos, no hay nada más importante que ser libre. No toleras las órdenes.

UNA PALTA

Si lo primero que viste en la imagen fue la palta, sobresalís por ser alguien perseverante. Te caracterizás por equilibrado, meticuloso y muy cuidadoso. Tenés objetivos claros. Los imprevistos te desequilibran. Antes de elegir algo, analizás los pros y los contras. Rara vez tomás decisiones de manera impulsiva.