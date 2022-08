Qué ves: el test viral que revela si sos una persona responsable

El test de personalidad que abordaremos consiste en ver una ilustración y señalar lo primero que se identifica. En este caso, tendrás que elegir entre un perro y un gato.

test viral1.jpg

Si viste un perro

Si lo primero que viste fue un perro, podrías ser una persona responsable. Sobresalís por tu decencia y por ser una persona fiel que nunca haría algo para perjudicar a otro.

Sos creativo, inteligente y extremadamente perseverante. No soles bajar los brazos con facilidad y si te caes, te levantas con muchísimas más fuerzas para alcanzar tus objetivos. Eres de los que prefieren ir a paso lento pero seguro. Te gusta estar en pareja y crees en las relaciones amorosas para toda la vida.

Si viste un gato

Si lo primero que viste fue un gato, podrías ser una persona que no se anticipa a los hechos. Sos muy bondadoso con todo el que se cruza en tu vida y te caracterizas por ser amable y generoso. Elegís no guardar rencor y perdonas muy rápidamente. Optas por mantenerte al margen de los conflictos y alejarte de la gente negativa. Odias discutir y solo lo haces cuando no tienes otra escapatoria. Tu familia ocupa un lugar privilegiado en tu corazón.