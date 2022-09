Qué ves: el test viral que revela si sos una persona responsable

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

test.jpg

Perros

Si lo primero que viste fue unos perros, podrías ser una persona que se caracteriza por su responsabilidad. Ténes metas claras y corres tras ellas cueste lo que cueste.

Los tropezones no son caídas y te ayudan a levantarte con más fuerza para concretar tus objetivos. Nunca harías algo para perjudicar a quien más amas y jamás tomas una decisión de manera apresurada. Te gusta atender a quienes te rodean e incluso, en varias oportunidades, has elegido sacrificar tu propia felicidad por ver feliz a otro.

Casa

Si lo primero que viste fue una casa, podrías ser una persona muy generosa. Sos una persona alegre y extrovertida.

Los demás te ven como un referente a seguir y admiran la forma con la que encaras la vida.

No le temes al qué dirán y te caracterizas por ser auténtico. Eres humilde con lo que posees y no alardeas tus conocimientos. No te gusta prejuzgar a la gente y sueles perdonar con mucha facilidad. Rara vez pasas desapercibido.