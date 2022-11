Qué ves: el test viral que revela si sos una persona con sentido del humor

test viral

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Huevos

Si los huevos llamaron tu atención, significa que sobresales por tu tranquilidad. Sabes manejar muy bien las situaciones que se te presentan y no dejas que nadie te saque de tu eje. No te gustan los malos tratos y odias que las personas te den órdenes. Tienes pocos amigos pero son los mejores. No le temes a la soledad y amas pasar tiempo a solas contigo.

Rostros

Si viste unos rostros rápidamente, significa que eres una persona que destaca por su gran sentido del humor. Consideras a tu familia como lo más importante de tu vida y siempre te preocupas por su bienestar. No sueles guardar rencor y perdonas con mucha facilidad. Siempre figuras en las reuniones a las que asistes y nunca te dejas llevar por las apariencias.